Eyeliner ile gençleşeceksiniz! Bu teknik onlarca yaş geri atıyor…

Göz makyajını düzgün ve eşit olarak yapmayı sağlamak için bazı püf noktalarını es geçmemek gerekiyor. Tek gereken doğru araçları kullanmak ve göz şeklinizi göz önünde bulundurmak. İşte sizi daha genç gösterecek o yöntemler…

EYELINERI GÖZ KAPAKLARINA HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN ÖNCE KULLANMAYIN

Eyeliner uygulamasından önce mutlaka göz kapaklarınızı hazırlamak önemlidir. İlk olarak bir göz kapakları için üretilmiş bir baz kullanabilirsiniz. Bu bazlar, gözenekleri ve ince çizgileri doldurarak daha pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi ve eyelinerı daha kusursuz sürmenizi sağlayacaktır.

Eğer bazınız yoksa, bunun yerine ince bir kapatıcı da uygulayabilirsiniz. Küçük, düz bir makyaj fırçasıyla göz kapaklarına uyguladıktan sonra çok hafif bir pudra uygulamasıyla tamamen pürüzsüzleştirmeyi sağlayacaktır. Bu işlemleri yapmadığınızda, kalıcılığını kaybeden bir göz makyajı ortaya çıkabilir.