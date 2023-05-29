Eyeliner ile gençleşeceksiniz! Bu teknik onlarca yaş geri atıyor…

Göz makyajını düzgün ve eşit olarak yapmayı sağlamak için bazı püf noktalarını es geçmemek gerekiyor. Tek gereken doğru araçları kullanmak ve göz şeklinizi göz önünde bulundurmak. İşte sizi daha genç gösterecek o yöntemler…
EYELINERI GÖZ KAPAKLARINA HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN ÖNCE KULLANMAYIN
Eyeliner uygulamasından önce mutlaka göz kapaklarınızı hazırlamak önemlidir. İlk olarak bir göz kapakları için üretilmiş bir baz kullanabilirsiniz. Bu bazlar, gözenekleri ve ince çizgileri doldurarak daha pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi ve eyelinerı daha kusursuz sürmenizi sağlayacaktır.
Eğer bazınız yoksa, bunun yerine ince bir kapatıcı da uygulayabilirsiniz. Küçük, düz bir makyaj fırçasıyla göz kapaklarına uyguladıktan sonra çok hafif bir pudra uygulamasıyla tamamen pürüzsüzleştirmeyi sağlayacaktır. Bu işlemleri yapmadığınızda, kalıcılığını kaybeden bir göz makyajı ortaya çıkabilir.
EN İYİ EYELINER TEKNİĞİ
Kalem eyelinerlar tüm yaş grupları arasında popüler olmaya devam ediyor ve uygulaması çok kolay olduğu için özellikle olgun gözler için en iyi alternatiflerden biri. Pürüzsüz ve kaygan bir bitiş sağlayan baz seçtiğinizden emin olun, aksi takdirde göz kapaklarınızı çok fazla çeker ve uygulamayı zorlaştırır. Kalemin çok sert olduğunu düşünüyorsanız, ucunu bir doku parçasına bulaştırarak biraz ısıtın.
Hafif künt uç, eyelıner uygulanmasını kolaylaştırır. Jel eyelıner ayrıca olgun gözlerde çok etkilidir ve formüllerin çoğu su geçirmez ve leke tutmaz olması sayesinde kolay bir kullanım sağlar. Kremsi dokuları nedeniyle kolayca uygulanırlar ve karıştırmayı bir çırpıda yaparlar. İyi bir açılı fırça, sabit bir uygulamanın anahtarıdır.
Hem kalem hem de jel eyelıner ile hafifçe aşağıya bakın ve kısa, küçük vuruşlar yapın. Çizgileri tek bir uzun vuruşla üzerlerinden geçerek birleştirin. Uygulamayı bitirdikten sonra, gözleriniz açıkken çizgilerin eşit olduğundan emin olmak için aynada dümdüz karşıya bakın. Bir miktar atlama veya düzensizlik görürseniz, boşlukları doldurun. Astarı biraz lekelemenin, hataları örtmeye ve gözlerinize daha yumuşak, genç bir görünüm kazandırmaya yardımcı olacağını görebilirsiniz.