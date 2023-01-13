Göz makyajındaki bu ipucu onlarca yıl gençleştiriyor! Ufak bir değişiklikle...

Özellikle yaşlandıkça ve gözlerin etrafındaki dokular zayıfladıkça sık görülüyor. Bunu ortadan kaldırmanın yöntemi ise aslında birkaç ipucundan geçiyor. Her ne kadar kapatıcı kullanmak en çok kullanılan çözüm yöntemi olsa da, eğer hala sinir bozucu koyu halkalar ve göz torbalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsanız, deneyebileceğiniz birkaç alternatif daha bulunuyor. İşte o yöntemler…

NÖTR TONLAR KULLANIN

Özellikle parlak göz farı ve koyu renk tonlarından kaçınmanız ilk yöntemler arasında yer alıyor. Parlak göz farı, gözlerinizi çok daha fazla ön plana çıkararak dramatik bir görünüme neden olarken, koyu göz farı ise; daha küçük görünmesine neden olabilir.

Doğal ve açık renkli tonlara sahip göz farları kullanmak, çok daha canlı bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca koyu renk tonlar, kaz ayakları kırışıklıklarına, göz altı torbalarına daha fazla dikkat çekme riski barındırır.