Jennifer Lopez’in favorisi tüm dünyaya yayıldı! Dolgu işlemlerini bitirecek ombre dudak makyajı nasıl yapılır?

Ombre dudak makyajı, iki ya da daha fazla rujun karıştırılarak bir araya getirilmesidir. Fransızca'da ombre kelimesi gölge anlamına gelir. Ombre dudak makyajını, dudaklarınızı daha dolgun göstermek için kullanabilirsiniz. Kullanılacak rujların renkleri birbirini tamamlamalı ve dudak rengiyle uyumlu olmalıdır.