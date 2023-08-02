Jennifer Lopez’in favorisi tüm dünyaya yayıldı! Dolgu işlemlerini bitirecek ombre dudak makyajı nasıl yapılır?

Ombre dudak makyajı, iki ya da daha fazla rujun karıştırılarak bir araya getirilmesidir. Fransızca'da ombre kelimesi gölge anlamına gelir. Ombre dudak makyajını, dudaklarınızı daha dolgun göstermek için kullanabilirsiniz. Kullanılacak rujların renkleri birbirini tamamlamalı ve dudak rengiyle uyumlu olmalıdır.
Ombre dudak makyajı yapmanın aşamaları şöyle;
Ombre dudak makyajı yapabilmek için iki farklı renkte ruj, şeffaf renkte dudak parlatıcısı ve dudak fırçasına ihtiyanız var.
Öncelikle, dudağınızdaki ölü deriyi dudak peelingiyle çıkarın. Böylelikle dudaklarınızda pürüzsüz bir zemin oluşturabilirsiniz.
Dudaklarınızı, dudak kremiyle nemlendirin.
Çünkü; kuru dudaklar, rujun daha çabuk solmasına ve etkisini kaybetmesine sebep olur.
Seçtiğiniz ilk ruju, bir dudak fırçasıyla çerçeve oluşturmak için kullanın. Böylelikle, dudağınızın şeklini ortaya çıkaracaksınız.
Dudaklarınızın ortasını ikinci renk ruju kullanarak dudak fırçasıyla doldurun.
Peçeteyle dudaklarınızın üstünü hafifçe kapatın ve üstündeki sert çizgileri ortadan kaldırın.
Pamuklu çubukla ya da dudak fırçasıyla üst dudağınızdaki renkleri yukarı doğru dağıtın.
Alt dudak için de renkleri aşağı doğru yayın ve karıştırın. Renklerin, kavisten dışarıya doğru ya da dıştan iç dudaklara doğru geçişi olabilir.
Kapatıcı kullanarak dudaklarınızın çevresindeki lekeleri düzeltin.
Dudaklarınızı ön plana çıkarmak için dudaklarınızı kapatıcı ile çerçeveleyin.
Son aşama olarak; şeffaf renkte dudak parlatıcısı sürerek dudak makyajınızı sonlandırın.
Dudaklarınızı daha dolgun göstermek istiyorsanız; dudağın iç kısmına daha koyu renkli bir gölge, dışarı doğru da daha açık bir gölge yapabilirsiniz.
Ombre dudak makyajında kullanacağınız renkler; kıyafet seçimi, cilt tonu ve saç rengi gibi özelliklere göre değişiklik gösterebilir. Koyu ten rengi olan birisi kahverengi tonlarında renk kullanırken açık ten rengi olan birisi daha nude tonları tercih edebilir.