Mermer gibi görünecek! Meğer fondöteni böyle uygulamak gerekiyormuş...

Fondöten, cilt makyajının olmazsa olmazlarından biri. Fakat doğru uygulanmaması halinde "cakey" adı verilen katmanlaşmış ve kötü görünen bir sonuç almanıza sebep olabilir. Doğru adımları uygularak adeta teninizmiş gibi görünen bir fondöten uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. İşte o ipuçları...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 17:06 PAYLAŞ ABONE OL

Pürüzsüz bir fondöten sürmenin sırrı, doğru ürünleri kullanmak ve doğru teknikleri uygulamaktır. İşte pürüzsüz bir fondöten sürmenin püf noktaları:

Cildinizi hazırlayın Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizi temizleyin ve nemlendirin. Bu, fondötenin cildinize daha pürüzsüz bir şekilde oturmasını sağlayacaktır. Doğru fondöteni seçin Fondöteninizin cilt tipinize ve cilt tonunuza uygun olduğundan emin olun. Doğru miktarda fondöten kullanın Çok fazla fondöten kullanırsanız, cildiniz ağır ve maskeli görünebilir. Az miktarda fondöten kullanırsanız, cildinizdeki kusurları kapatamayabilirsiniz.