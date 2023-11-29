Mermer gibi görünecek! Meğer fondöteni böyle uygulamak gerekiyormuş...

Pürüzsüz bir fondöten sürmenin sırrı, doğru ürünleri kullanmak ve doğru teknikleri uygulamaktır. İşte pürüzsüz bir fondöten sürmenin püf noktaları:
Cildinizi hazırlayın
Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizi temizleyin ve nemlendirin. Bu, fondötenin cildinize daha pürüzsüz bir şekilde oturmasını sağlayacaktır.
Doğru fondöteni seçin
Fondöteninizin cilt tipinize ve cilt tonunuza uygun olduğundan emin olun.
Doğru miktarda fondöten kullanın
Çok fazla fondöten kullanırsanız, cildiniz ağır ve maskeli görünebilir. Az miktarda fondöten kullanırsanız, cildinizdeki kusurları kapatamayabilirsiniz.
Fondöteni cildinize doğru şekilde uygulayın.
Fondöteni cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Bu, fondötenin cildinize daha pürüzsüz bir şekilde oturmasını sağlayacaktır.
Fondöten fırçası veya süngeriniz, fondöteni cildinize pürüzsüz bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır.