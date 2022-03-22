Nostaljinin dönüşü! Bu yılın favori far rengi ile ışıldayacaksınız

Son zamanlarda en çok izlenen dizilerden Euphoria'nın ikinci sezonu, karakterlerin makyajlarında kullandığı bebek mavisi göz farını öne çıkararak yeniden makyaj tonlarının vazgeçilmez renkleri arasına almaya başladı Ardından, dizinin hayranları da bu duruma oldukça ilgi göstererek bebek mavisi göz makyajı ile yaptıkları en iyi çekimleri sosyal medya hesaplarında görünür hale getirdi.

Sosyal medyanın da etkisiyle oldukça yaygın hale gelen bu renk tonu, yalnızca bireysel bir tercih olmaktan çıkıp moda endüstrisinin de öne çıkardığı renklerin de biri haline geldi.

Bebek mavisiyle yeniden şekillenen bu makyaj trendi, Şubat ayında da çeşitli moda festivallerinde öne çıkmaya başladı. Makyaj sanatçısı Fara Homidi, yarattığı görünümlerin birçoğuna tek başına mavinin tozlu tonlarını dahil etti. New York'taki Maryam Nassir Zadeh de bebek mavisi şeffaf, yağlı boya benzeri kapaklar şeklinde podyuma çıktı. Londra'daki Supriya Lele'de alt kirpik maskarası ve Paris'teki Rokh'ta Bowie-esque çizgileriydi.