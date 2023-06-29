Olduğundan çok daha büyük görünen gözlerin sırrı! Bu far makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak...

İri ve canlı gözler, doğru far ve rimel kullanımından geçiyor. Hangi rengi tercih edeceğinize karar vererek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. İşte çok daha çekici gözlerin sırrı...



Aydınlık Göz Kapakları: Göz kapaklarınıza aydınlık renkte bir far veya krem göz farı uygulayarak gözlerinizi daha büyük ve parlak gösterebilirsiniz. Aynı zamanda iç köşelere açık renkte bir far veya aydınlatıcı sürmek de gözlerinizi daha geniş gösterebilir.

Eyeliner: Gözlerinizi daha büyük göstermek için eyeliner kullanabilirsiniz. Üst kirpiklerinizin kök hattına ince bir eyeliner çekerek gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Gözlerinizi daha da büyük göstermek için eyeliner'ı gözünüzün dış köşesinden hafifçe yukarı doğru kaldırarak uygulayabilirsiniz.