Olduğundan çok daha büyük görünen gözlerin sırrı! Bu far makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak...

İri ve canlı gözler, doğru far ve rimel kullanımından geçiyor. Hangi rengi tercih edeceğinize karar vererek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. İşte çok daha çekici gözlerin sırrı...
Aydınlık Göz Kapakları: Göz kapaklarınıza aydınlık renkte bir far veya krem göz farı uygulayarak gözlerinizi daha büyük ve parlak gösterebilirsiniz. Aynı zamanda iç köşelere açık renkte bir far veya aydınlatıcı sürmek de gözlerinizi daha geniş gösterebilir.
Eyeliner: Gözlerinizi daha büyük göstermek için eyeliner kullanabilirsiniz. Üst kirpiklerinizin kök hattına ince bir eyeliner çekerek gözlerinizi belirginleştirebilirsiniz. Gözlerinizi daha da büyük göstermek için eyeliner'ı gözünüzün dış köşesinden hafifçe yukarı doğru kaldırarak uygulayabilirsiniz.
Kirpik Kıvırıcı ve Maskara: Kirpiklerinizi kıvırıcı yardımıyla yukarı doğru kıvırarak gözlerinizi daha büyük ve açık gösterebilirsiniz. Ardından, kirpiklerinize hacim veren ve uzatan bir maskara uygulayarak etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.
Göz Altı Aydınlatması: Göz altlarındaki koyu halkaları ve torbaları hafifletmek, gözlerinizi daha büyük ve aydınlık göstermek için bir kapatıcı veya aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Aydınlatıcıyı göz altı bölgelerine ve gözlerinizin iç köşesine uygulayarak gözlerinizi daha canlı gösterebilirsiniz.
Doğru Gölgelendirme: Göz kapaklarınızın katlanma bölgesine biraz koyu renkte bir far uygulayarak gözlerinizi daha derin ve büyük gösterebilirsiniz. Bununla birlikte, göz altı bölgesine de hafif bir gölgelendirme yaparak daha belirgin bir kontrast elde edebilirsiniz.
Göz Kalemi: Göz kalemini kullanarak gözlerinizi daha büyük gösterebilirsiniz. Beyaz veya açık renkte bir göz kalemini gözlerinizin iç kenarlarına uygulayarak gözlerinizi daha açık ve geniş gösterebilirsiniz.
Bu makyaj tüyolarını deneyerek gözlerinizi daha büyük ve etkileyici bir şekilde vurgulayabilirsiniz. Ancak unutmayın, makyaj kişiden kişiye farklılık gösterebilir, bu nedenle kendi yüz şeklinize ve tercihlerinize en uygun olanı bulmak için deneme yapmanız önemlidir.