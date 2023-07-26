Sosyal medyada viral oldu! Bu yazın favorisi “latte makyaj” nedir?

Ünlü makyözlerden Rebecca Restrepo, latte makyajın, cilde sıcak bir renk verirken aynı zamanda bronz bir ışıltı da kazandırdığını belirtiyor. Tek bir renk kullanmak yerine, cilde sıcaklık ve boyut kazandırmak için kahverengi tonların yanı sıra ten rengi ve altın tonlarının bir karışımını birleştirmekle ilgili olduğunu ekliyor.

Yıl boyunca bu makyaj rutinini uygulansa da, özellikle yaz aylarında en popüler rutinlerden birine dönüşebilir. Bronzlaşmış ve ışıltılı bir cilt yansıması sağlayan bu makyaj, tatil sonrası yaz havasını da devam ettirmenizi mümkün kılıyor.

Bir diğer ünlü makyöz Tobi Henney, kahverengi tonlarının birçok kıyafet kombiniyle uyum sağladığı gibi, hem gündüz hem de gece davetlerinde de kullanabileceğiniz şekilde uygulayabilirsiniz.

Soğuk ve sıcak tonlarda olabilmesinin yanı sıra farklı derinliklerle de kullanmaya fırsat tanıyan latte makyaj tonu, Tobi Henney tarafından favorilerden biri olarak nitelendiriliyor.