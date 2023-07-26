Sosyal medyada viral oldu! Bu yazın favorisi “latte makyaj” nedir?

Ünlü makyözlerden Rebecca Restrepo, latte makyajın, cilde sıcak bir renk verirken aynı zamanda bronz bir ışıltı da kazandırdığını belirtiyor. Tek bir renk kullanmak yerine, cilde sıcaklık ve boyut kazandırmak için kahverengi tonların yanı sıra ten rengi ve altın tonlarının bir karışımını birleştirmekle ilgili olduğunu ekliyor.
Yıl boyunca bu makyaj rutinini uygulansa da, özellikle yaz aylarında en popüler rutinlerden birine dönüşebilir. Bronzlaşmış ve ışıltılı bir cilt yansıması sağlayan bu makyaj, tatil sonrası yaz havasını da devam ettirmenizi mümkün kılıyor.
Bir diğer ünlü makyöz Tobi Henney, kahverengi tonlarının birçok kıyafet kombiniyle uyum sağladığı gibi, hem gündüz hem de gece davetlerinde de kullanabileceğiniz şekilde uygulayabilirsiniz.
Soğuk ve sıcak tonlarda olabilmesinin yanı sıra farklı derinliklerle de kullanmaya fırsat tanıyan latte makyaj tonu, Tobi Henney tarafından favorilerden biri olarak nitelendiriliyor.
Ürünlerin tamamının alt tonlarını değiştirdiğinizde tüm cilt tonlarına uygun bir makyaj rutini olması, latte makyajı ayrıca vazgeçilmezlerden biri haline getiriyor.
Henney, göz ve yanak ürünlerini seçerken cilt tonunuzdan iki veya üç ton daha koyu bir alternatifi seçebileceğinizi belirtiyor. Ayrıca eğer çok açık tenliyseniz, bej, ten rengi veya karamel tonlarını, eğer buğday tenli iseniz, orta kahverengi, koyu karamel gibi tonları tercih edebilirsiniz. Eğer esmer bir cilt tonuna sahipseniz, koyu kahverengi ve zengin karamel tonları ise; ideal seçenenkler arasında yer alıyor.
Henney, Latte makyajının daha çok yanaklarınızda, dudaklarınızda ve gözlerinizde kullandığınız renklerle ilgili olduğunu belirtiyor, bu nedenle; düzenli olarak kullandığınız fondöteni kolayca kullanabilirsiniz.
Minimalist bir makyaj yapmak istiyorsanız, bronzlaştırıcıyı aynı zamanda göz kapağında da kullanarak boyut oluşturabilir ve gözünüzün şeklinde derinlik sağlayabilirsiniz. Eğer dumanlı bir görünüm istiyorsanız, kahverengi ve ten rengi tonlarının bir karışımını deneyebilrisiniz.
Restrepo, bu noktada mat tonları seçmenizi öneriyor. Özellikle iç köşelere ve kaş kemiğinin altına aydınlatıcı uygulamanın da makyajınızda tanımlayıcı bir yapı oluşturduğuna vurgu yapıyor.
Henney ise; latte makyajın nötr bir tonla ilgili olduğunu, bu nedenle ister ruj kullanmamayı tercih edebileceğinizi isterseniz ten rengine ve bej tonlarına sahip bir rujla tamamlayabileceğinizi belirtiyor.