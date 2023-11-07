TikTok’ta yeni favori! Bal rengi dudaklardan vazgeçemeyeceksiniz: Sadece 3 adımda...

TikTok kullanıcısı @makeup_zvr yayınladığı video ile bal rengi dudaklara nasıl ulaşılacağını gösterdi. İlk olarak dudaklarını kalemle çerçeveledi ve ardından, ışıltılı altın rengi bir "far uygulamasın" geçti. Doğal ve ıslak bir görünüm için ise parlatıcı uygulamasına geçti.
@ctzncosmetics who else has tried this!? using our CTZN Gold Eye Shimmer for the honey glazed effect ✨🍯 cc: Co-Founder Naseeha #ctzn #honeylip #ctzngold #gold #makeup #trend ♬ gold rush sped up - r & m <3>
Bu aşamalarından ardından, kullanıcının istediği parlak bal rengi dudaklar, altın görünümüyle bütünleşmiş şekilde oldukça çekici bir görünüme kavuştu.
Süreçteki her adımı ayrıntılı bir şekilde incelediğinizde herkes herhangi bir sorun yaşamadan bal rengi dudak görünümüne ulaşabilir ve bu teknik eğlenceli ve benzersiz bir yaratıcılığa olanak tanıyor.
Bal rengi dudaklar için, kahverengi tonlarında bir dudak kalemi, altın rengi tonlarında bir far ve bej renklerinde bir lipgloss uygulamanız, istediğiniz sonuca kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.
Bu rengi hem günlük hayatta casual bir tarzla bir araya getirebilir hem de bir gece makyajının parçası olarak uygulayabilirsiniz.
Göz ve cilt makyajını da bu tonlarla yaparak daha hafif bir görünüm elde edebileceğiniz gibi, daha koyu bir tonlarla eşleştirdiğiniz bal rengi dudaklar, gece makyajı için ideal bir görünüm oluşturabilir.