Yanlış fondöten rengini saniyeler içinde düzelteceksiniz! Birkaç damla…

Yanlış gölgeyi seçmek, muhtemelen hepimizin bir noktada yaptığı bir temel hata, ancak neyse ki, bu yaygın soruna basit bir çözüm var. TikTok genelinde insanlar çok açık veya çok koyu fondöteni düzeltmenin kolay yollarını paylaşıyor.
@GlamourUK adına bir kullanıcı, uyumsuz fondöteni saniyeler içinde düzeltmenin kolay bir yolunu gösterdi.
FONDÖTENİN DOĞRU SEÇİMİNİ SAĞLAYAN O İPUCU
Fondöten cildinizde aradığınız pürüzsüz görünümü sağlayan ve vazgeçilmez makyaj ürünlerinin başında geliyor. Doğru kapatıcı ve aydınlatıcıyla bir arada kullanıldığında ise; dengeli ve mükemmel bir cilt sağlıyor.
Seçtiğiniz fondötenin cildinizle farklı tonda olduğunu eve gelince anladığınızda ve değiştirme şansınız olmadığında kullanabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Kapatıcınızı damla damla olacak şekilde fondöteninize ekleyerek doğru renk adımına kolayca ulaşabilirsiniz.
Böylece kendi ten renginize en uygun alternatife ulaşma şansınız mevcut.