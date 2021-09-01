Birkaç ufak detay! Bambaşka bir stilin sırrı

Kıyafetimizin harika görünmesini sağlamaya çalışırken, genellikle son anda küçük nüansları hatırlama eğilimindeyiz veya bunlara hiç dikkat etmiyoruz. Ancak, genellikle bir kişinin görünümüne hem bütünlük hissi veren hem de bir kişinin mükemmel moda anlayışını gösteren detaylardır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 01.09.2021 12:09

Dikkat edilmeyen ufak detaylar, aslında tüm duruşunuzu değiştirecek olan en önemli stil noktaları haline gelebilir. İşte stilinizi başka bir noktaya taşıyacak o dokunuşlar…

İNCİLER İnci kolye güzel bir aksesuar olsa da bir dezavantajı vardır. Zarif bir inci kolye nadiren modern görünür ve sahibini daha yaşlı gösterir. Bu yüzden sadece gerçek modacılar bu tip bir aksesuarı doğru seçip kombinleyebilir. Ancak, sedefin hassas parlaklığına hayran olan herkes için iyi haberler var. Aksesuar tasarımcıları giderek daha ilginç ve modern seçenekler yaratmaya devam ediyor. Bugün ideal olmayan küresel şekillerde retro inciler veya Barok inciler modaya geri döndü. Bu incili aksesuarlar şık ve modern görünüyor. Onlarla deneme arzunuz varsa, küpelerle başlayabilirsiniz.

SAAT Saat en kullanışlı aksesuarlardan biridir. İnce bir kadın bileğini daha güçlü gösterir ve zamanını boşa harcamayan bir kadının görünümünü tamamlar. Harper's Bazaar uzmanlarına göre günümüzde mekanizmanın göründüğü şeffaf kasalı aksesuarlar, bileği birkaç kez sarabilen uzun kayışlı saatler ve erkek tarzı saatler modanın revaçta tercihlerinden bazıları. Stil çeşitliliği ve saat markası sayısı göz önüne alındığında, bu aksesuar her kıyafet için ve geniş bir fiyat aralığında seçilebilir. Günlük kullanım için bir saat arıyorsanız ve temel gardırobunuzla uyumlu olmasını istiyorsanız, minimum ayrıntıya sahip bir kasa ve nötr renkte bir kayış tercih edin. Karmaşık tasarımlara sahip bilezik-saatler, bir akşam görünümüne iyi bir eklenti olabilir ve bazı akşam etkinlikleri için mükemmeldir. İPEK EŞARP İpek eşarp takıp genç görünmek kolay değil. İyi haber şu ki, bu aksesuar görüntüye hafiflik veriyor ve vücudun belirli bölgelerine dikkat çekiyor. Moda uzmanları, bugün bir eşarpı bele, çantaya, saçınıza, üstünüze, hatta bilek veya bilek bileziği için bir dekorasyon olarak kullanmak moda. Boynunuza bir fular bağlamayı tercih ediyorsanız, yüz teninizin tonunu artıracak, gözlerinizin ve saçınızın gölgesini vurgulayacak bir renk tercih edin.