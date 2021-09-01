Birkaç ufak detay! Bambaşka bir stilin sırrı

Dikkat edilmeyen ufak detaylar, aslında tüm duruşunuzu değiştirecek olan en önemli stil noktaları haline gelebilir. İşte stilinizi başka bir noktaya taşıyacak o dokunuşlar…
İNCİLER
İnci kolye güzel bir aksesuar olsa da bir dezavantajı vardır. Zarif bir inci kolye nadiren modern görünür ve sahibini daha yaşlı gösterir. Bu yüzden sadece gerçek modacılar bu tip bir aksesuarı doğru seçip kombinleyebilir.
Ancak, sedefin hassas parlaklığına hayran olan herkes için iyi haberler var. Aksesuar tasarımcıları giderek daha ilginç ve modern seçenekler yaratmaya devam ediyor. Bugün ideal olmayan küresel şekillerde retro inciler veya Barok inciler modaya geri döndü. Bu incili aksesuarlar şık ve modern görünüyor. Onlarla deneme arzunuz varsa, küpelerle başlayabilirsiniz.
SAAT
Saat en kullanışlı aksesuarlardan biridir. İnce bir kadın bileğini daha güçlü gösterir ve zamanını boşa harcamayan bir kadının görünümünü tamamlar. Harper's Bazaar uzmanlarına göre günümüzde mekanizmanın göründüğü şeffaf kasalı aksesuarlar, bileği birkaç kez sarabilen uzun kayışlı saatler ve erkek tarzı saatler modanın revaçta tercihlerinden bazıları.
Stil çeşitliliği ve saat markası sayısı göz önüne alındığında, bu aksesuar her kıyafet için ve geniş bir fiyat aralığında seçilebilir. Günlük kullanım için bir saat arıyorsanız ve temel gardırobunuzla uyumlu olmasını istiyorsanız, minimum ayrıntıya sahip bir kasa ve nötr renkte bir kayış tercih edin. Karmaşık tasarımlara sahip bilezik-saatler, bir akşam görünümüne iyi bir eklenti olabilir ve bazı akşam etkinlikleri için mükemmeldir.
İPEK EŞARP
İpek eşarp takıp genç görünmek kolay değil. İyi haber şu ki, bu aksesuar görüntüye hafiflik veriyor ve vücudun belirli bölgelerine dikkat çekiyor. Moda uzmanları, bugün bir eşarpı bele, çantaya, saçınıza, üstünüze, hatta bilek veya bilek bileziği için bir dekorasyon olarak kullanmak moda. Boynunuza bir fular bağlamayı tercih ediyorsanız, yüz teninizin tonunu artıracak, gözlerinizin ve saçınızın gölgesini vurgulayacak bir renk tercih edin.
HAYVAN BASKILI KIYAFETLER
Modacılara göre, hayvan baskısı moda koleksiyonlarının sık görülen bir özelliği ve bu yıl oldukça popüler. Palto ve eteklerden elbiselere ve taytlara kadar kelimenin tam anlamıyla her şeyi süslemek için kullanılır. Bununla birlikte, bu model yanıltıcı olabilir. Cesur ve eğlenceli bir görünüm yaratabilir veya her şeyi mahvedebilir.
Görünümde hayvan baskılı yalnızca bir öğe varsa, çoğu zaman şık ve uyumlu bir kıyafet oluşturulabilir. Ayrıca, desenin kendisinin oldukça iddialı olduğunu unutmayın, bu da son derece dar bir stille, şeffaf dolgularla veya mini etekle figürünüzü güçlendirmeye çalışmamanız gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde, güzel yerine kaba görünmekle sonuçlanabilir.
KİMONOLAR
Kimono stilleri hala popüler. Parlak baskılarının zenginliği ve kumaşlarının dokusu ile ünlüdürler. Bu ürün sadece yaz aylarında kullanılabilir, hatta daha muhafazakar bir görünüm bile taze hissettirebilir. Uzmanlar, elbise yerine kimono giyerek ya da kot pantolon ve basic bir bluz ile şık bir görünüm elde edebileceğinizden emin. Her neyse, çok fazla ayrıntı ile aşırıya kaçmamaya çalışın.
GÖZLÜKLER
Gözlükleri bazen zorunluluktan, bazen de aksesuar olarak takıyoruz. Her iki durumda da güzel bir çerçeve seçmek oldukça zordur. Ancak bunu aşma çabası boşa gitmeyecektir çünkü gözlükler göze dikkat çeker, yüz hatlarını düzeltebilir ve sahibinin iyi bir stil anlayışı hakkında bir açıklama yapabilir. Moda editörü Italo Pantano, "Bugün cesur siyah, yarı saydam plastik ve 'kablolu' geometrik çerçeveler moda" diyor. Denemeye başlamanın tam zamanı.
BRALET
Bir bralet, modası geçmeyen bir gardırop parçası haline geliyor. Bu parçanın yardımıyla hem çekici hem de cüretkar görüntüler oluşturabilirsiniz. Etek, kot pantolon veya yüksek belli pantolonlara bralet ekleyebilirsiniz. Üzerine de deri ceket, blazer ceket ya da hırka ile bir bluz ya da kazak giyebilirsiniz ve sıradan şeylerin nasıl değişebileceğini göreceksiniz.
Kışkırtıcılık ve hassasiyeti birleştirmeyi başarırsanız, bir bralet en sevdiğiniz kıyafetiniz olacak çünkü her yerde ilgi odağı olacaksınız.