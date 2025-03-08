Bu dokuz parçayı dolaba ekleme zamanı! Stilinizi yeniden yazacak alışveriş listesi





BEYAZ JEAN PANTOLON

Jean pantolonlarla ilgili söylememiz gereken bir başka önemli detay da her birimizin fark ettiği gibi özellikle beyaz ya da çok açık krem renkli olanların oldukça popüler olması. Bu pantolonları her tür gömlekle, kazaklarla ya da tişörtlerle kombinlemeniz mümkün. Bu pantolonlar trench coat'larla, süet babetlerle de çok hoş bir uyum yakalıyor.

AÇIK TONLARDA SÜET BABET

Süet ne kadar popüler hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle bu sonbahar-kış sezonunda süet uzun yıllardır görmediği kadar büyük bir popülariteyle karşılaştı. İlkbahar-yaz sezonunda da yine süet parçalar çok popüler. Süet bir ceket ya da çanta alıp senelerce kullanmak belki biraz zor olabilir. Ancak açık tonlarda süet bir babeti emin olun yıllarca rahatlıkla giyebilirsiniz. Babetlerin de en az spor ayakkabılar kadar popüler ve rahat olduğunu da düşünecek olursanız emin olun süet babetler çok uzun süre dolabınızda tutabilirsiniz. Jean'lerle, kumaş pantolonlarla, eteklerle ve elbiselerle rahatlıkla giyebileceğiniz siyahlarla da kahverengilerle de çok rahat kombinleyebileceğiniz bu parça çok uzun süre kombinlerinizde yer alacak.





HAYVAN DESENLİ KEMER



Hayvan desenleri özellikle de leopar desenleri yıllar boyunca hiç olmadığı kadar popüler biliyorsunuz. Hatta kabul edelim yakışsa da yakışmasa da leopar desenli pantolonlar giyen farklı beden kadınları görmekten resmen gözlerimiz yorulmuş durumda. İşte şimdi öyle bir noktadayız ki hayvan desenleri yine çok popüler. Ama bir yandan da hayvan desenlerinden yorulmuş durumdayız. İşte tam bu noktada aksesuarlarda özellikle de kemerlerde hayvan desenleri popülerleşmeye başladı. İnek derisi ya da leopar desenleri özellikle moda editörleri tarafından çok tercih ediliyor DİKDÖRTGEN ÇANTALAR



Dikdörtgen tarzı çantalar bir süredir çok popüler bunu hepimiz biliyoruz. Ancak popüler olmalarına rağmen bu modellerin zor modeller olması nedeniyle popülariteleri devam edecek mi diye merak ediyorduk. Kabul edelim birçoğumuzun öngördüğünden de uzun süre popülariteleri sürecek diyebiliriz. Özellikle bu ilkbahar yaz sezonunda kesinlikle dolabınızda bu tarz bir çanta olmasına dikkat edin derim ben.

