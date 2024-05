Çizgili kıyafetlerle de zayıf görünmeniz mümkün! Eğer bu şekilde kombinlerseniz...

Trendler hepimizin modaya bakışını şekillendiriyor... Bir dönem gözümüze sıkıcı, yorucu, fazla ofis görüntülü parçalar öyle bir an geliyor ki dolabımızın vazgeçilmezi oluyor... Bence 'ofis görüntülü' dediğimde bile tam olarak neden bahsettiğimi anladınız... Özellikle çizgili gömlekler ve çizgili takımlar ya da etekler insanın aklına sadece ofis ortamını getirtiyor... Ofiste sık sık giydiğimiz için de normal şartlarda bu tarz parçalardan uzak kalıyoruz... Oysa son bir yıla damgasını vuran old money yani Türkçeye eski para stili olarak çevrilen bu sade ancak iddialı stilin moda kulvarındaki yükselişi nedeniyle çizgili kıyafetler de beklenmedik bir hızla hayatımıza girmiş oldu... "İdil anlıyoruz, zaten de görüyoruz her yerde çizgili tasarımlar var. Neden sen bu konuyu bu hafta sayfana taşıdın" diye soranlara hemen cevap vereyim. Cidden her yerde görüyoruz ama bu tarz kıyafetlerin ne kadar da kötü kombinlendiğini de görüyoruz farkındaysanız...





KİLOLU GÖSTERİR

Oysa izgili kıyafetleri doğru kombinlediğinizde hem daha çarpıcı hem de şık görünmeniz mümkün. Zebra veya gemici çizgisi gibi pek çok farklı formda olan çizgili parçalarda yatay veya dikey çizgi şekilleri de vücut formu üzerinde doğrudan etkili... Yani bazı küçük detaylara dikkat etmediğiniz zaman bir anda olduğunuzdan daha kilolu, daha kısa görünebilirsiniz. Mesela en basit şekilde konuya girmemiz gerekirse yatay çizgiler tek başına giyildiğinde giyeni daha kilolu gösterir. Ya da çizgilerin formu kalınsa giyeni olduğundan daha hacimli gösterir.