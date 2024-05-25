Çizgili kıyafetlerle de zayıf görünmeniz mümkün! Eğer bu şekilde kombinlerseniz...

İlkbahar-yaz sezonuna damga vuran trendlerin başında çizgiler geliyor... Ancak çizgili bir parçayı giymek hem her vücuda hem de her tarza yakışmıyor... Doğru şekilde kombinlemek ise tam anlamıyla bir uzmanlık işi... Biz de bu hafta bu trendi tüm detaylarıyla masaya yatırdık

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:17 PAYLAŞ ABONE OL

Trendler hepimizin modaya bakışını şekillendiriyor... Bir dönem gözümüze sıkıcı, yorucu, fazla ofis görüntülü parçalar öyle bir an geliyor ki dolabımızın vazgeçilmezi oluyor... Bence 'ofis görüntülü' dediğimde bile tam olarak neden bahsettiğimi anladınız... Özellikle çizgili gömlekler ve çizgili takımlar ya da etekler insanın aklına sadece ofis ortamını getirtiyor... Ofiste sık sık giydiğimiz için de normal şartlarda bu tarz parçalardan uzak kalıyoruz... Oysa son bir yıla damgasını vuran old money yani Türkçeye eski para stili olarak çevrilen bu sade ancak iddialı stilin moda kulvarındaki yükselişi nedeniyle çizgili kıyafetler de beklenmedik bir hızla hayatımıza girmiş oldu... "İdil anlıyoruz, zaten de görüyoruz her yerde çizgili tasarımlar var. Neden sen bu konuyu bu hafta sayfana taşıdın" diye soranlara hemen cevap vereyim. Cidden her yerde görüyoruz ama bu tarz kıyafetlerin ne kadar da kötü kombinlendiğini de görüyoruz farkındaysanız...



KİLOLU GÖSTERİR

Oysa izgili kıyafetleri doğru kombinlediğinizde hem daha çarpıcı hem de şık görünmeniz mümkün. Zebra veya gemici çizgisi gibi pek çok farklı formda olan çizgili parçalarda yatay veya dikey çizgi şekilleri de vücut formu üzerinde doğrudan etkili... Yani bazı küçük detaylara dikkat etmediğiniz zaman bir anda olduğunuzdan daha kilolu, daha kısa görünebilirsiniz. Mesela en basit şekilde konuya girmemiz gerekirse yatay çizgiler tek başına giyildiğinde giyeni daha kilolu gösterir. Ya da çizgilerin formu kalınsa giyeni olduğundan daha hacimli gösterir.



CEKET GİYEREK DENGELEYİN

Eğer yatay çizgileri ceket gibi parçalarda ve ince çizgi formunda kullanırsanız bu hacimli görünmenizi önler ve güzel bir görünüm yaratmanızı sağlar. Eğer boyunuzu olduğundan daha uzun göstermek isterseniz de bunu aslına bakarsanız çizgilerle gerçekleştirmeniz mümkün.... Boyunuzu uzun göstermek istediğinizde yapacağınız şey oldukça basit... Boyuna çizgili kıyafetler bir anda boyunuz daha uzun görünecektir... Bu sezonun trendleri arasında yer alan uzun çizgili pijama takımlarını andıran takımların kısa süre içinde kadınlar arasında bu kadar popüler olmasının nedeni de tam olarak budur... Ayrıca bu tarz çizgiler tek parça giysilerde de oldukça hoş durur... Dikey çizgili bir elbiseyle hem daha ince hem de uzun görünebilirsiniz. Yazının başından beri altını çizerek söylediğim gibi bir kez daha söyleme istiyorum ki çizgili elbise veya ceket giydiğinizde kombininizi oldukça sade tutmalısınız.



SADE DETAYLARA DİKKAT

Çizgiler kendi başına yeteri kadar göz alıcı olduğu için görüntünüze yaptığınız her bir ekleme sizi ne yazık ki rüküş bir hale sokabilir. Yani çizgili bir parçayla özellikle desen kullanacaksanız dikkatli olmanız gerekiyor. Mesela leopar, zebra ya da yılan deseni gibi detayları kombininize eklemek isterseniz size en basitinden bu detaylardan birini ön plana çıkarmaya dikkat etmeniz gerektiğiniz söyleyebiliriz... "İdil pek çok yabancı stil ikonu bu çizgileri en parlak renklerle ve en iddialı desenlerle birlikte kullanıyor. Sen neden bize bu konudan uzak durmamız gerektiğini söylüyorsun ki?" diye soranlar olacağından eminim...