Dolabınızı baştan yaratacak basit ipuçları: "Şıklığı yakalamanın 7 altın kuralı"

Moda dünyasında beklenmedik bir şekilde yükselişte olan yeni bir akım var: Az tüketim trendi... Kullan at davranışına karşı çıkan bu yeni akım, hem doğayı hem de cüzdanlarımızı korumayı hedefliyor.

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 26.10.2024 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Moda üzerine yaklaşık 10 yıldır yazılar kaleme alıyorum. Hem yazılarımda hem de alışveriş ve stil danışmanlığı yaptığım dönemde hep aynı şeyleri söyledim: "Dolabın merkezi siz, sizin vücudunuz, sizin yaşam tarzınız ve sizin maddi durumunuzdur. Sağlam ve kaliteli ürünlerle dolabınızın ana merkezini oluşturmanız gerekir. Sonrasında günün modasına, trendlerine göre dolabınıza bazı parçalar ekleyebilirsiniz. Dolabınızdaki neredeyse tüm parçaların birbirleriyle uyumlu ve kombinlenebilir olması gerekir. Bunu yapma ihtimaliniz olan parçaları çok isteseniz de satın almamalısınız."





STİL SAHİBİ OLMAK ZOR

Bu şekilde oluşturulan bir dolapla stil sahibi olmak da, bir yere giderken çabuk hazırlanmak da, gereksiz yere alışverişe çok para harcamamak da mümkün olur. Aksi durumda siz trendler ve alışveriş çılgınlığı altında ezilirsiniz. Ne dolabınız bu yükü kaldırabilir, ne de siz her gün 3 kez üstünüzü değiştirseniz de tüm satın aldıklarınızı kombinleyip, giyebilirsiniz. İşin ekonomik boyutundan hiç bahsetmiyorum. Neredeyse hiç kullanmayacağınız bir parça için para harcamanız kadar korkunç bir şey düşünemiyorum.