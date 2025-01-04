Dolabınızı her daim modaya uygun tutma rehberi! "Sadece birkaç parça..."

Yılın ilk cumartesi günü. Ve yılın ilk moda yazısı. Tahmin edeceğiniz üzere şu an tam da 2025 modasına dair tüyolar vermenin zamanı. "Bir yanda dünyayı saran ekonomik kriz, bir yanda tüketim çılgınlığı, bir yanda yabancı moda evlerinin tasarımlarının fiyatlarının Türk lirasına çevrildiğinde geldiği durum... Bir yanda da indirim sezonu heyecanı...

İdil 2025'te alışveriş yapsak mı, yapmasak mı cidden ne yapsak?" diye içinizden geçirdiğinize eminim. Bu sorulara ben de doğrusu ne diyeceğimi bilmiyorum. Ancak ocak ayıyla başlayan indirim dönemi ile 70'ler, 90'lar ve 2000'ler gibi farklı dönemlere ait tasarımların 2025 yılında da popüler olması gerçeğini göz önüne alacak olursak yeni adım attığımız bu yıla dair trendlere bir göz atmanın bence tam sırası. Alışveriş ve stil danışmanlığı yaptığım dönemde de söylediğim gibi odaları, dolapları çılgınca dolduracak şekilde alışveriş yapmanın kimseye faydası yok. İhtiyaçlar dışında yapılan alışverişler de ne yazık ki daha çok bir çeşit bağımlılığın göstergesi. Hatta psikolojik olarak yardıma ihtiyacınız olduğunu gösteren bir işaret. Yani çevrenizde çok fazla alışveriş yapan birini görüyorsanız ya dolabından bihaber ve kombin yapma konusunda yeteneksiz biridir. Ya da dediğim gibi psikolojik olarak yardıma ihtiyacı vardır.

Hayatında, içinde bulunan bir boşluğu markalarla, eşyalarla doldurma çabası içindedir. Yani ilk olarak yapmanız gereken kendi fiziğinizi tanımak, size uygun olan renk ve kesimleri doğru bir şekilde belirlemek. İkinci olarak da hayatınızı doğru analiz etmek. İş yerinde, evde, sporda, gece gezmelerinde, davetlerde, sabah kahvaltılarında yani nerede ne kadar zaman harcadığınızı doğru bir şekilde tahlil etmek. Sonra uzun zaman giyeceğiniz ana parçaları daha kaliteli, uzun zaman giyeceğiniz şekilde seçmek.

Tişört, gömlek, aksesuvar gibi parçalarla trendleri takip etmeye yoğunlaşmak. Kendinizi ve hayatınızı doğru analiz edip dolabınızın ana parçalarını doğru yatırım parçalarıyla oluşturduktan sonra küçük küçük dokunuşlarla dolabınızı sürekli güncel tutmanız mümkün. Bu şekilde az parçayla dok daha fazla kombin yapmanız ve kendinizi maddi olarak zorlamadan doğru bir şekilde stilinizi kurgulamanız mümkün olacaktır. Yani uzun lafın kısası giyinme işine bir puzzle gibi bakmak lazım. Siz de kendi bütçenizi baz alarak eksik küçük parçaları bu trendleri dikkate alarak doldurduğunuz zaman emin olun hem stile sahip hem sürdürülebilir hem de ekonomik olarak makul bir dolaba sahip olacaksınız. Haydi gelin o zaman hep beraber yakından bakalım 2025'in moda trendlerine.



AYAKKABILARDA HER ZEVK GÖZETİLİYOR

Bu yıl ayaklarınıza ne geçirirseniz geçirin demode olmayacaksınız. Mesela kovboy çizmeleri de motosikletçi botları da çok popüler. Ugg modeli bot ve çizmeler çok moda. Babetler de 70'ler tarzı spor ayakkabılar da çok popüler. Ama en az onlar kadar kaba saba spor ayakkabı modelleri de gözde. Kitten heel denilen az topuklu sivri burunlu ayakkabılar da çok popüler. Mary Jane modeli ayakkabılar da çok popüler. Dediğim gibi her zevke uygun ayakkabıların hepsi çok popüler. Önemli olan elinizdeki parçaları doğru şekilde yorumlamayı ve kombin yapmayı bilmek.



SUNİ KÜRKÜN VE VEGAN DERİNİN YÜKSELİŞİ

2025 yılı, tüm dünyanın alışverişi ve modayı etik değerleri ön plana alarak kurguladığı bir yıl olacak. Pandemi sonrası birkaç yıl boyunca çılgınca bir alışveriş furyasına kaptırdık kendimizi. Şimdi yeniden doğaya, çevreye, hayvanlara yani yaşadığımız dünyaya saygı gösterme zamanı. Aslına bakarsanız bu anlayıştan yola çıkarak üretilen suni kürkler ve vegan deriler çoktan mağazaların vitrinlerini süslemeye başladı.

HAYVAN DESENLERİNİN ZAMANI

Leoparlara sanırım hepimiz alıştık. Sokaklarda leopar desenli pantolonlarını spor ayakkabılarla kombinleyen kadınlar gördüğümüzde artık hiçbirimiz şaşırmıyoruz. Ofislerde kadınların neredeyse yarısı leopar desenli bir parçayla toplantılara girmiş durumda. Şimdi leoparın ardından başta yılan derisi olmak üzere diğer hayvan derisi basklarının yükselişi var. Krokodil derisi baskısı, zebra derisi deseni önümüzdeki günlerde çok ama çok popüler. Bu baskı ve desenleri kış aylarında olduğu gibi ilkbahar ve yaz aylarında da bolca göreceğiz.

BORDO GÜÇLENEREK ETKİSİNİ KORUYOR

2025 kadın giyim renk trendleri kapsamında derin ve sıcak tonlar dikkat çekiyor. Özellikle bordo tonları kış sezonunun favori renkleri arasında yer alıyor. Bordonun sofistike havası için nötr tonları tercih edebilirsiniz. Bordo kazağınızı kahverengi bir palazzo pantolonla tamamlayarak, şık, feminen ve sade bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu tonlar, kış gardırobunuza sofistike bir hava katarken kolay kombinlenebilir özellikleriyle de öne çıkıyor.

ARŞİV GİYİM, VINTAGE VE İKİNCİ EL

Moda evlerinin bir süredir tasarımlarını yakın mercek altına alırsanız kesinlikle kendi arşivlerinde bir tura çıktıklarını fark edeceksiniz. Modaevleri bunu yapıyorsa sizlerin de eski kıyafetlerinize alıcı gözüyle bir daha yakından bakmanızın tam zamanı. Tüm bu durum tahmin edersiniz ki ikinci elin ve vintage giyimin de yeniden yükselişe geçmesine neden oluyor. 70'ler modasını takip etmek için iyi ürünler satan bir ikinci el mağazasına gitmekten daha iyi bir seçenek yok aslına bakarsanız.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİNİMALİZM ÖN PLANDA

Pandemi sonrası yaşadığımız alışveriş çılgınlığına inat moda dünyası yeniden bir sadeleşmeye gidiyor bu yıl. Sürdürülebilir ve çevre dostu moda yeniden çok popüler. Modada yeniden minimalist yaklaşım ön plana çıkıyor.- Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kıyafetler çok gözde.