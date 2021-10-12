Hayran kalacaksınız! Tarihin en ikonik 10 gelinliği

Düğün günü, her kadının hayatındaki en heyecan verici ve unutulmaz günlerden biridir. İnanılmaz beyaz bir elbise içinde koridorda yürüyen mutlu geline bakmaktan daha güzel bir şey yoktur. Tarihte de birçok kadın, bu nedenle gelinlikleriyle onlarca yıl boyunca konuşuldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.10.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 15:24

Mükemmel elbiseyi bulmak, o özel günü planlamanın belki de en heyecan verici kısmıdır. Mükemmel bir şekilde uymalı, gelinin zevkini ortaya koymalı ve onun kişiliğini ifade etmelidir. Tarihteki birçok gelinlik ise özel tasarımlar ile herkesin hayallerini süslüyor. İşte o gelinlikler...

Diana, Galler Prensesi Prens Charles ve Lady Diana'nın 29 Temmuz 1981'de gerçekleşen muhteşem düğününe haklı olarak 'yüzyılın düğünü' adı verildi. Lady Diana bu özel gün için David ve Elizabeth Emanuel tarafından tasarlanan bir elbise seçti. 131 fit fildişi ipek ve 25 fit uzunluğundaki kuyruklu antika dantelden yapılmış ve binlerce minik inci ile süslenmiş, tüm zamanların en harika gelinliklerinden biri haline geldi.

Kate Middleton İngiliz kraliyet ailesindeki bir başka görkemli düğün töreni, son birkaç yılın en dikkat çekici olaylarından biri haline geldi. Kate, Alexander McQueen tasarımı muhteşem gelinliğiyle herkesi büyüledi. Uzun ve zarif bir kuyruğu, taçlı güzel duvağı ve zarif danteliyle olağanüstü elbisesi, dünya çapında binlerce gelin için bir anda bir arzu nesnesine dönüştü.

Grace Kelly Düğün dergisi Conde Nast Brides tarafından yapılan ankete göre Grace Kelly, tüm zamanların en şık ve zarif gelinleri listesinin başında yer alıyor. Muhteşem Hollywood aktrisinin ve Monaco Prensi'nin düğünü yarım asırdan fazla bir süre önce gerçekleşmiş olsa da, Grace Kelly'nin çarpıcı gelinliği ve ikonik imajı hala birçok tasarımcı için sonsuz ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu, fildişi ipekten ve binlerce inciyle süslenmiş narin dantelden yapılmış gerçek bir peri prenses elbisesidir.

Sarah Jessica Parker Sex and the City'de Birçoğunuz Sex and the City sitcomunun kurgusal anlatıcısı ve baş karakteri Carrie Bradshaw'ın abartılı gelinliğini muhtemelen hatırlayacaksınız. Vivienne Westwood tarafından tasarlanan göz alıcı elbisesi, kadın kahramanın tarzını ve karakterini mükemmel bir şekilde ortaya koyan benzersiz tasarımıyla diğerlerinden açıkça ayrılıyor.

Jacqueline Kennedy Jackie ve o zamanki ABD Senatörü John F. Kennedy'nin düğün töreni 1953'te Rhode Island'da gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel first lady'si, omzu biraz açık gelinliği ve uzun, güzel duvağıyla kesinlikle çok etkileyici görünüyordu.

Angelina Jolie Hollywood'un en güzel çiftlerinden Angelia Jolie ve Brad Pitt, 23 Ağustos 2014'te Fransa'nın güneyinde düzenlenen özel bir törenle nikah masasına oturdu. Muhtemelen son on yılın en çok beklenen evliliklerinden biriydi. Jolie'nin gelinliği aslında 6 çocuğunun yaratıcılığının ifadesiydi. Atelier Versace tasarımcılarından ipek gelinliği ve duvağının üzerini çocuklarının yaptığı onlarca rengarenk çizimlerle kaplamalarını istedi. İşte moda tarihinin en ikonik ve zarif gelinliklerinden biri.

Marilyn Monroe Ünlü güzellik ikonu Marilyn Monroe, beyzbol efsanesi Joe DiMaggio'nun ikinci düğününde beyaz kürk yakalı koyu kahverengi kalem elbise giydi. Moda eleştirmenleri, 'sarışın bomba'nın bu alışılmadık ve şık gelinliğini her zaman hatırlayacak.

Alacakaranlık Efsanesi'nde Kristen Stewart Alacakaranlık film serisinin kurgusal karakteri Bella Swan'ın gelinliği gerçek bir sansasyon yarattı. Güzel bir uzun kuyruk ve arkada düğmeler bulunan bu uzun kollu elbise, Carolina Herrera tarafından tasarlandı. Bu muhteşem elbisenin tahmini değeri 35.000 $.

Renee Zellweger Carolina Herrera'nın tasarladığı bir başka çarpıcı gelinlik, bu kez 2005'teki özel gününde giydiği Renee Zellweger için. Minimalist tarzı sevenler, elbisenin zarif ve straplez tasarımını çok beğendiler.