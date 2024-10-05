Ofiste giyiminde kurallar baştan yazılıyor! Adım adım rahat şıklık rehberi





EŞOFMANLA TOPLANTIYA GİDİLMEZ

Düşünsenize üniversitenin büyük bir kısmını bile evde geçirmek zorunda kalan bir nesil ilk kez ofise adım attı. Çalışma hayatına yeni adım atan ve yıllarca ofise gitmeyen gençler yeniden ofis yolunu tuttu. Dolabını rahat kıyafetlerle donatan ve uzaktan çalışma sistemine gönülden adapte olan yaşı daha büyük olan çok geniş bir kesim de yeniden ofise döndü... Ofiste ne giyildiğini hiç görmemiş ya da uzun zamandır sıkı bir ofis ortamında yer almamış olan oldukça kalabalık bir grup şu an yeniden ofise adım atmış durumda... Ofise yeniden adım atmak demek ise diğer birçok şeyle birlikte ofis giyimine adapte olmak demek...





OFİS GİYİMİNİN ÖĞRETİLMESİ LAZIM

Bu hafta ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi bu konu hakkında yayımlanan bir makalede bu durumun büyük krize neden olduğunun altını çizip, "Karşınızda Z kuşağı bulunuyor. En küçüğü 14, en büyüğü 28 yaşında olan bu kuşağa mensuplar okul ve pandemiyle geçem dönemin ardından ofis hayatına adapte olmaya çalışıyor. Eşofmanlarla geçen hayatlarını ardından ilk kez belki de ciddi bir takım giymeleri gerekiyor. Ancak ne giyeceklerine, ne yapacaklarına dair en küçük bir fikirleri bile yok. Jean ve ceket ve içine giyilen kısa bir üstün ofis giyimi için yeterince şık olduğunu düşünüyorlar mesela... En kaba botlarının üzerine dapdar triko bir elbise giydikleri zaman en ciddi toplantılara bile giyebileceklerini düşünüyorlar. Kesinlikle leopar desenin, fosfor yeşilin, beyaz çorap ve beyaz spor ayakkabısının ofise için biçilmiş kaftan olduğu görüşündeler. Yani ofis giyimin yeniden kocaman bir nesle anlatılması gerekiyor" yorumunda bulundu. Yani kısaca bu yaz doğum yılları genellikle 1996'dan 2009'a kadar kabul edilen Z Kuşağı'na ve uzun bir dönemin ve pandeminin ardından ofislere geri dönmek zorunda kalanlar için... Haydi gelin bakalım ofis giyimi konusuna daha yakından...