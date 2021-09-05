Ölümünün üzerinden 24 yıl geçti! İşte 2021’in ilham perisi Prenses Diana

31 Ağustos'ta Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ popüler kültüre yön veriyor... 90'lı yılların modasının geri dönmesi ve Prenses Diana'nın hayatının konu edildiği Spencer isimli filme dair ilk karelerin kısa süre önce yapım şirketi tarafından paylaşılmış olması stil ikonunun son dönemde daha da yükselmesini sağladı.

Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı film özellikle sosyal medyada çok paylaşılması, Diana'nın 90'lı yıllara damga vuran stilinin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Kısaca hatırlatmak gerekirse Prenses Diana stili dendiğinde; dar mini beyaz şortlar, koyu renk halter yaka tişörtler, altın rengi aksesuvarlar, vücudu saran dar kesimli elbiseler, inci akolyeler, tayt üzerine yazılı sweatshirt kombinleri, beyaz spor ayakkabısı ve beyaz çorap ikilisi, tweed etek-ceket takımlar, jean ve kovboy çizmesi ikilisi, beyzbol şapkaları ve Dior'dan Gucci'ye iddialı orta boy çantaları kastediyoruz...