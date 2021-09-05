Ölümünün üzerinden 24 yıl geçti! İşte 2021’in ilham perisi Prenses Diana

31 Ağustos'ta Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana, ölümünün üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ popüler kültüre yön veriyor... 90'lı yılların modasının geri dönmesi ve Prenses Diana'nın hayatının konu edildiği Spencer isimli filme dair ilk karelerin kısa süre önce yapım şirketi tarafından paylaşılmış olması stil ikonunun son dönemde daha da yükselmesini sağladı.
Başrolünde Kristen Stewart'ın yer aldığı film özellikle sosyal medyada çok paylaşılması, Diana'nın 90'lı yıllara damga vuran stilinin yeniden gündeme gelmesini sağladı. Kısaca hatırlatmak gerekirse Prenses Diana stili dendiğinde; dar mini beyaz şortlar, koyu renk halter yaka tişörtler, altın rengi aksesuvarlar, vücudu saran dar kesimli elbiseler, inci akolyeler, tayt üzerine yazılı sweatshirt kombinleri, beyaz spor ayakkabısı ve beyaz çorap ikilisi, tweed etek-ceket takımlar, jean ve kovboy çizmesi ikilisi, beyzbol şapkaları ve Dior'dan Gucci'ye iddialı orta boy çantaları kastediyoruz...
Bu vurucu tarz o kadar hafızalara kazınmış ki şu anın popüler stil ikonları Hailey Bieber, Kendall Jenner gibi isimlere de örnek oluyor. Celine markasının bu sezon herkese ve her markaya örnek olan koleksiyonunun ana ilham kaynağı Diana'nın günlük kombinleri... Carolina Herrera, Vivienne Westwood gibi ünlü modaevlerinin iddialı kokteyl kıyafetlerinin ve gece şıklığı temalı parçalarının tamamının ilham kaynağı da yine Prenses Diana...
Simone Rocha, Anrealage, Patou gibi markalar ise Diana'nın iddialı beyaz elbiselerinden hatta gelinliğinden ilham alarak görkemli koleksiyonlar hazırladılar bu sezon için... Yine son dönemin en popüler markalarından biri olan Khaite ve Raf Simon'un pelerinleri, puantiyeli kıyafetlerinin ana ilham kaynağı da yine Prenses Diana... Balenciaga ve Miu Miu'nun renk bloklu spor giyim parçalarının da ilhamı yine Galler Prensesi...
Zamansız ve keyifli...
AYŞE BURCU KAYA / TASARIMCI
Bu sezon hazırladığımız koleksiyonun ilham kaynağı Prenses Diana... Ocak ayından bu yana ekibimle birlikte bu proje üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık aşamasında Diana'ya dair çekilmiş tüm belgeseller, Crown dizisi, biyografisi, yakınları, dostları, sevdiği müzikler, çiçekler birçok şeyi mercek altına aldık. Bu yaklaşım ile ortaya keyifli, zamansız 44 parcadan oluşan bir koleksiyon çıktı.