Paris Moda Haftası nostaljisiyle geldi! Mini etekler yeniden sahalarda

Birçok ünlü markanın Noughties stilini benimsediği dünyaca ünlü etkinlikte şok edici derecede kısa etek boyları bir numaralı trend olarak ortaya çıktı. Birçok marka koleksiyonu, Christina Aguilera ve Britney Spears 'ın ünlü ultra mini eteklerini adeta yeniden moda haline getirdi.

Zarif gömlekler ve trikolarla eşleştirilen bu tasarımlar, mini etek ile kombin yapılan tek ürünler değildi. Koleksiyonlarda genellikle A kesim mini etekler, turuncu ve siyah kare omuzlu ceketlerle eşleştirildi.

"2022 MİNİ ETEKLERİN ZAMANI"

The Guardian'ın kulislerinden Chiuri, "Mini eteği seviyorum" dedi . 'Devrimi ve gençliğin ruhunu temsil ediyor. Ve şu anda genç neslin fikirlerini çok seviyorum. Bay Valentino ile çalıştığımda, mini eteklerin sadece genç kadınlar için olduğunu söylerdi. Ama ona katılmıyorum. Hava soğuk olmadığı sürece herkes giyebilir." diyerek aslında mini eteğin ne kadar büyük bir yaygınlık göstermeye başlayacağına da değinmiş oldu.

Ünlü stilist Rochelle White, bu sezon podyumdaki popülaritesinin ardından, İlkbahar/Yaz 2022'nin ultra mini eteğin zamanı olacağını önerdi. Bella Hadid ve Dua Lipa gibi ünlüler ve modeller New York Moda Haftası'nda ultra mini etekle görüldü ve birçok ünlü moda evi de bu yıl ultra mini etkeleri podyumlarında sergiledi.