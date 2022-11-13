Rahatlığın en popüler hali: Jeanler yerini kargo pantolonlara bırakıyor!

Moda dünyasında Hailey Bieber, Emily Ratajkowski ve Kim Kardashian giyiyorsa kesinlikle trend olmuş demektir. The Attico ve Celine gibi son birkaç yıla damga vuran markaların koleksiyonunda yer alıyorsa kesinlikle bu parça trend olmuş demektir. Bershka ve H&M gibi nispeten daha günlük tarza yönelik tasarımları moda meraklılarıyla buluşturan markalar bu tarz parçaları ürün gamlarına koydularsa olay çoktan kitleleri peşinden sürükleyen bir trend haline gelmiş demek...

"Uzun uzun bir giriş yine. Nedir bu haftanın alışveriş trendi konusu?" sorusuna "kargo pantolonlar" yanıtını verebilirim... Sonuçta kargo pantolonların ne kadar büyük bir trend haline geleceği 2000'ler modasının geri dönmesiyle kesinleşmişti. Sonuçta kargo pantolonsuz bir 2000'ler dönemi hayal etmek çok imkansızdı. Tam olarak tanımlanamayan ama kimsenin de vazgeçemediği 2000'ler modasıyla özdeşleşen kargo pantolonlar da bunlardan biri. O dönemde Avril Lavigne ve Pink gibi isimlerin üstünden çıkarmadığı bu model, Destiny's Child'ın 'Survivor' klibinin de unutulmazları arasında yer alıyor. Günümüz tasarımcıları, Z Kuşağı'nın konfora ve 2000'li yıllara olan merakını dikkate alarak kargo pantolonları yeniden hayatımıza dahil etti. Şu an kargo pantolonlar, resmen jean'leri yıllardır sahip oldukları tahttan etti. Kabul edelim kargo pantolonları ilk bakışta stilinize adapte etmesi zormuş gibi görünebilir. Zira görünümü biraz salaş ve asi bir ruhu çağrıştırıyor. Hatta şık hale getirilemez diye düşünenleriniz de olabilir. Ancak durum artık değişiyor. Kargo pantolonların topuklu terliklerle de ahenk içinde olabileceği gerçeği bizce her kesimi bu fpantolonlara dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeye itiyor.