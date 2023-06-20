Tarzınızda yaz esintisi! Çiçek açacaksınız...

Pastel tonların öne çıktığı bu sezon, aynı zamanda düşük bel modasının da dönüşüne şahitlik yapabiliriz. Büyük ceplere sahip kargo pantolonlarla bir arada çeşitli renk ve kumaşlarda atletlerle bir arada kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Düşük bel: Bu trend geri dönüş yapıyor, bu yüzden göbeğinizi sergilemeye hazırlanın. Modaya uygun bir görünüm için düşük belli kot pantolonları veya şortları kısa bir üst veya atlet ile eşleştirin.

Transparan kumaşlar: Transparan kumaşlar 2023 yazının bir başka büyük trendi. Kıyafetinize seksilik katmak için transparan üstler, etekler veya elbiseler giyebilirsiniz. Her şeyi mütevazı tutmak için altına kat kat koyduğunuzdan emin olun.