Tarzınızı bir adım öteye taşıyacak! Doğru bot ve çizme modelleri nasıl seçilmeli?

Doğru kombin için doğru bot ve çizme modellerine yatırım yapmanız gerekiyor. Bunun için de yapacağınız çok basit: Sezon trendlerine hızlıca bir göz atmak...

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 06.11.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 10:28 PAYLAŞ ABONE OL

Tamamen hoş bir stile sahip olabilmeniz için aksesuvarlara ve kıyafetin bütününe dikkat etmeniz gerekiyor. Tam da bu nedenle sanırım ayakkabı modelleri çok ama çok önemli... Bu sezon genel olarak trendleri kovboy botları, kalın tabanlı postallar, yağmur botları ve her an doğa yürüyüşüne çıkmaya hazır gibi duran kaba modellere teslim etmiş durumda... Bir de bunlarla tezat oluşturacak şekilde iddialı diz üstü çizmeler ve çorap botlar da çok ama çok popüler... Dediğimiz gibi hem kıyafetinizin genel olarak görünümünü sağlamlaştırmak hem de gerekiyorsa düz bir elbiseye ya da pantolon-ceket takıma ruh vermek istiyorsanız yapmanız gereken iddialı bir çizme ya da bot seçmek. Biz de bundan yola çıktık ve sizler için sezonun dikkat çeken bot ve çizme modellerini mercek altına aldık.



KADINSI VE DAHA İDDİALI UZUN ÇİZMELER

Bundan birkaç sene önce moda olup sonra kaybolan upuzun çizmeler bu sezon yeniden hayatımıza giriyor. Isabel Marrant'dan Michael Kors'a kadar farklı markaların podyumlarında gördüğümüz bu model tabii ki mini elbiselere ve etek-bluz takımlara oldukça iddialı ve feminen bir hava katıyor. Triko elbiselerle bu çizmeleri rahatlıkla kombinleyebilir ve ortaya daha günlük bir giyim tarzı da çıkarabilirsiniz.