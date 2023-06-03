TikTok'ta giderek yayılıyor: "Bu yaz sahilleri deniz kızları basacak!"







1930'LARDAN GÜNÜMÜZE

"Peki bu trend bir filme dayalı, çok da mazisi olmayan bir trend mi?" diye soracak olursanız size gönül rahatlığıyla "Tabii ki hayır" diyebilirim... Moda tarihinde deniz kızından ilham alan o büyüleyici görüntüyü ilk hayatımıza sokan isim Fransız moda tasarımcısı Marcel Rochas... 1930'larda Rochas, kökeni mitolojiye dayanan deniz kızlarından ilham alarak tasarladığı koleksiyonunu 1930'larda moda dünyasına tanıttı. Onun ardından Jean Patou'nun denizden ve deniz kızlarından ilham alan koleksiyonu 1933 yılında bir moda dergisinin kapağını süsledi. Yıllar sonra deniz kızı ilhamının yavaş yavaş hayatımıza girecek olduğunun ilk sinyallerini ise Versace'nin 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu verdi. 2022 yılında Victoria Beckham'ın denizden ilham alan koleksiyonu da yine deniz kızlarına bir gönderme içeriyordu.

Yani uzun lafın kısası bu trend ilhamını mitolojiden, Hans Cristian Andersen'in 1837 yılında yayınlanan 'Küçük Deniz Kızı' adlı eserinden ilham aldığı için oldukça köklü bir gelenekten geliyor. "Peki moda tarihinde geçmişi köklü... İşin içinde mitoloji de var masal da var... Ama biz bu trendi nasıl sokacağız hayatımıza?" diye soracak olursanız size kolay uygulanabilecek tüyolar vereyim hemen... Zaten şu an bir modaevinin butiğine de bir hızlı giyim markasının mağazasına da girseniz eliniz muhakkak taşlarla süslü file elbiselere, bluzlara gidecek... Doreler, metalik maviler, beyazlar, lameler... Bu yaz içinizdeki deniz kızını uyandırmak için bu elbise ya da bluzlardan bir tane muhakkak alın bir tane... "İdil nerde giyeceğiz biz bunu? Üç ay da tatil yapmıyoruz ya şehirde de böyle bir parça nasıl giyilir ki?" diye soracak olursanız cevap basit aslında...

Askılı bir bluzun üstüne bu tarz bir parçayı tabii ki rahatlıkla giyebilirsiniz. Büyük kalıplı bir keten ceketin içine de taşlı bir file elbiseyi rahatlıkla kombinleyebilirsiniz... Ve tabii ki bu elbise ve bluzlar aslında plajlarda ve havuzlarda bu sezonun olmazsa olmaz parçası...