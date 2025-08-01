"Akşam ne pişirsem?" derdine son! Sofralarınızın kurtarıcısı olan enfes tarifler...

Yorgun bir günün ardından eve geldiğinizde ne pişireceğinizi düşünüp duruyorsanız, bu menü tam size göre! Pratik ve lezzetli tariflerle sofralarınızı şenlendirdiğiniz gibi midenizi de şenlendirebileceğiniz bu enfes tarifler ile günü kurtarabilirsiniz.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün lezzetli mi lezzetli bir menü var. Çok havalı olmasına rağmen aslında çok basit olan bir et, rengarenk bir pilav ve nefis bir tatlı... Vakit kaybetmeden nasıl yapıldıklarını anlatmaya başlıyorum. Mutlu sofralarda buluşmak dileği ile....

SOYA SOSLU ET SOTE MALZEMELER

3 adet dana bonfile

2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 fincan et suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı ketçap

Tuz

YAPILIŞI: Etler küçük küçük doğranır. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirilir. Tuz, sarımsak ve biber serpilip karıştırılır. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçap karıştırılır. Kısık ateşte birkaç dakika daha çırpılıp etlerin üzerine dökülür ve karıştırılır. Etler sosu hafif çekinceye kadar pişirilir.