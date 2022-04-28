Aman dikkat! Farkında olmadığınız bu hatalar düdüklü tencerenin patlamasına neden oluyor

Kulağa bazen korkutucu gelse de doğru kullanıldığında kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığınız çok düşüktür. Bu tencere doğru kullanılmadığında hayatınızı riske atacak sonuçlar doğurabiliyor. Fakat yöntemleri doğru uyguladığınızda korkulacak bir şey yok. Düdüklü tencere sayesinde, vaktinizin çoğunu mutfakta geçirmekten kurtarabilirsiniz. Aynı zamanda yaptığınız yemekler çok daha lezzetli olur. Gelin bu yöntemlere birlikte bakalım.
DÜDÜKLÜ TENCERE KULLANMANIN PÜF NOKTALARI
- Öncelikle düdüklü tencerenin, içinde gösterilen veya kullanma talimatında belirtilen maksimum doldurma talimatına dikkat ederek, bu sınırı asla geçmeyiniz.
- Kullanmadan önce düdüklü tencerenizde herhangi bir ezik veya çatlak olmadığından emin olun.
- İçinde herhangi bir şey pişirmeden önce düdüklü tencerenizde biraz su olması gerekiyor. Buharın birikmesi için yer olması gerektiğinden, ocak asla sıvıyla dolu olmamalıdır.
- Düdüklü tencereniz pişirirken, asla tencerenizi sarsmayın, sallamayın. Bu tenceredeki basıncı arttıran bir harekettir ve patlama riskini katlar.
- Düdüklü tencereniz, pişirirken veya ocağın altı kapalı halde fakat hala ısısını korurken, kapağını kesinlikle açmaya çalışmayın.
- Özellikle köpürüp, kabaran besinleri pişirirken, düdüklü tencerenin kapağını kapatmadan önce bir taşım kaynatıp oluşan köpüğü temizleyebilirsiniz. Bu sayede siz kapağını kapattıktan sonra köpürme daha az olabilir ve taşma riski ortadan kalkmış olur.
- Orta ocakta kaynattıktan ve içindeki basıncı kazandıktan sonra mutlaka dakika tutarak, küçük ocağınızın en kısık haline getirerek burada pişirmeye devam ediniz.
- Kısık ateşte pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tencerenizin kapağını soğuk suya tutup iyice soğuduğundan emin olduktan sonra kapağını açabilirsiniz.