Anadolu kadınlarından ilham alıyorum

Başarı öyküsüyle ilgili konuşan İdil Çimrin, '16 senedir Gastronomi sektörünün içindeyim. Sahibi olduğum restaurantlar başta olmak üzere, sunduğum yemek programları, kitap ve dergi yazarlığı, Anadolu' da katıldığım lezzet festivalleri ve Gastronomi zirveleri gibi sektörün birçok noktasında yıllardır hizmet veriyorum ve hobimi meslek olarak seçmiş olmamın beni başarıya götüren dönüm noktam olduğuna inanıyorum.' dedi.

Tarifler konusunda ilham aldığınız kişilerden bahseder misiniz?

Tamamen Anadolu' da tanışıp, dokunduğum annelerden ilham alıyorum.

Tariflerinizi hazırlarken, 'Mutlaka kullanılmalı!' dediğiniz şifalı ve lezzetli baharatlar nelerdir?

Baharatlardan zerdeçalı çok kullanırım, ancak benim yemeklerimin olmasa olmazı bir Egeli olarak tabi ki zeytinyağı.

Lezzetli tarifler yakalamanın püf noktaları nelerdir? Size özel mutfak sırlarından bahseder misiniz?

Hayatımda düdüklü tencere kullanmadım, kullanmayı bilmem bile. Ailemden gelen bir gelenek olarak tüm yemeklerimi kısık ateşte pişiriyorum. Hatta mum ateşi dediğimiz bir kısıklıkta, ağır ağır demlene demlene. Bir de zeytinyağlı yemeklerin altını kapattıktan sonra soğuk zeytinyağı döküp demlenmeye bırakırım ve yemek soğumadan tencereden başka bir kaba aktarmam.

Yöresel lezzetleri düşündüğümüzde sizi en çok etkileyen mutfak hangisidir? En çok sevdiğiniz yöresel bir tarifi bizimle paylaşabilir misiniz?

Münferit gezilerim ve Sabah Gazetesi ile yaptığımız Anadolu seyahatlerimde beni en çok etkileyen mutfak Gaziantep oldu. Ordu ise tamamen vegan mutfak olma özelliği ile çok ilgimi çekmişti.

GAZİANTEP MUTFAĞI' NDAN ZERDELİ SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 çay kaşığı pirinç

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı vanilya

ZERDESİ İÇİN:

1 litre su

1 su bardağı toz şeker

1 tutam safran

3 çorba kaşığı pirinç

2 çorba kaşığı mısır nişastası

Öncelikle zerde ve sütlaç için gerekli olan pirinci yıkayıp haşlayın. Sütlaç için; tencereye sütü dökün, üzerine toz şekeri ilave edin. Kaynayınca içine vanilyayı ve pirinci koyun. Bir kapta nişastayı ve yumurta sarısını suyla karıştırın, sütlacın içine sürekli karıştırarak dökün ve kaynatın. Sütlacı, kupların yarısına kadar doldurun. Zerde için; suyu tencereye alın, içine safranı koyun. Safranın rengi çıkınca pirinci ve nişastayı ilave edin, sürekli karıştırarak pişirin. Zerdeyi, sütlacı koyduğunuz kuplara paylaştırın. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

Sizce en iyi mutfak nerede? Böyle bir sıralama yapsanız ilk beşe hangi mutfaklar girer?

İlk olarak eşsiz kültür mozaiği olması vesilesiyle Türk mutfağını hiçbir mutfak ile değişmem. Ardından sırasıyla, İtalyan, Meksika, Çin ve Hint mutfaklarını sıralayabilirim.

Son dönemlerde yemek tarifi yazanlar ve paylaşanların sayısı arttı. Bu konuda kendisini geliştirmek isteyenlere neler önerirsiniz?

Güzel ve doğru paylaşılan tüm bilgileri her zaman desteklemek zorundayız, lakin tamamen internetten ya da kulaktan dolma bilgilerle bilgi kirliliğine sebep olan paylaşımlardan çok rahatsız oluyorum. Mutfak kültürümüzün doğru aktarımı açısından bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İdilika'nın Mutfağı'nın olmazsa olmazları nelerdir?

İdilika' nın Mutfağının olmaza olmaz prensibi doğru bilginin peşinden koşmak ve bu sorumlulukla okuyuculara aktarmaktır.

Asla yemem dediğiniz bir yemek var mı? Yoksa en sevilmeyen yemeği bile sevdirecek tarifleriniz var mıdır?

Sakatattan çok hoşlanmam ancak tüm yemeklerin sevilecek yanları vardır sadece geldiğiniz kültür yapısı ve ailenin mutfak geleneklerine göre alışkanlıklar farklılıklar gösterebilir.

"Elinin lezzetli olması" diye bir tabir vardır… Gerçekten her insanın elinin lezzeti farklı mıdır?

Elinin lezzetli olması diye bir tabir bence gerçek ancak damak tadı denilen hadise kocaman bir yalan. Damak tadı konusunun gerçeği damak hafızası aslında. Doğduğunuz andan itibaren damak hafızanıza kaydettiğiniz yemekleri beyniniz kriter olarak belirliyor ve ona yakın olanları otomatik olarak çok beğenip, hiç yemediklerinizi sevmeme eğilimi gösterirsiniz.

Bağışıklığı güçlendiren doğal bir içecek tarifi verebilir misiniz?

VİTAMİN ÇAYI



MALZEMELER

4 yemek kaşığı gül yaprağı

1 yemek kaşığı limon otu

1 adet tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı portakal suyu

1 tatlı kaşığı rezene tohumu

1/2 çay kaşığı limon kabuğu

4 su bardağı su

Buz, (eğer soğuk yapacaksanız}

Bal (isteğe bağlı}

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri 4 su bardağı suda kaynatıp servis edin.