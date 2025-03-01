Asırlardır ramazanın simgesi! En lezzetli güllaç nasıl hazırlanır?

Bununla birlikte Kastamonulu Ali Usta da saraya tatlıcı başı olarak alınmıştır. İçerdiği B ve E vitaminleri sayesinde diğer pek çok tatlıya göre daha sağlıklı olduğu bilinir. Bu sayede bağışıklık sistemini de kuvvetlendirici etkisi olabilen güllaç, aynı zamanda oruçtan dolayı düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki süt sayesinde iyi bir protein, kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Diğer pek çok tatlı sadece karbonhidrat ağırlıklı iken güllaç ise içerisindeki sütten dolayı tam bir protein kaynağıdır.

Öyle ki bu durum, kan şekerinin dengelenmesine ve günlük protein ihtiyacının karşılanmasına yardımcıdır. Bu doğrultuda bir porsiyon güllacın, yetişkin bireylerin günlük kalsiyum gereksiniminin yüzde 15'ini karşılayabileceğini de belirtelim. Güllaç, mideyi yormayan, hafif bir tatlı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bu geleneksel sütlü Türk tatlısının yapımında mısır nişastası yufkası, gül suyu, süt ve şeker kullanılıyor. Özellikle Ramazan ayında gül suyunun serinletici aroması tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Güllacı çilek, kiraz gibi meyvelerle de süslemek mümkün.