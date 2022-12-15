Asla yağ çekmiyor! Aşçıların uyguladığı sır buymuş: 10 dakikada pişi yapmanın sırrı...

Gelmiş geçmiş en güzel hamurları yapmak için bu yöntemi mutlaka deneyin! Aşçıların uyguladığı bu mutfak sırlarına bayılacaksınız. Hamur kızartırken yağ çekmemesi için hangi yöntemi uygulamalıyız gelin birlikte bir bakalım.
KIZGIN YAĞ İÇİNE ATIN
Henüz kızmamış soğuk yağın içerisine hamurları atmak hamurunuzun çok fazla yağ çekmesine neden olur. Bu şekilde pişen hamurlar ise istediğiniz kıvama çok zor ulaşır. Bu yüzden hamuru atmadan önce yağın ilk önce kızmasını bekleyin. Ardından kızgın yağ içerisine hamurunuzu atın.
SİRKE İLAVE EDİN
Hamurları kızartmadan önce kızgın yağın içine mutlaka sirke ilave edin. İlave edeceğiniz sirke, hamurunuzun daha puf puf kabarmasını sağlayacak aynı zamanda fazla yağ çekmesini engelleyecek. Fakat seçeceğini tavada çok önemli. Özellikle kullanacağınız mutfak eşyalarının ıslak olmamasına dikkat edin.
KARBONAT EKLEYİN
Hamur kızartırken bol yağın olması çok önemli. Çok az yağ kullanmanız durumunda hamur bütün yağı çekebilir ve pişme süresi çok uzayabilir.Hamurları yağa attıktan sonra 10-15 saniye mutlaka bekleyin. Hafif ısıda pişirin. Özellikle yağın yeni olması oldukça önemli.
HAMURUN KIVAMINI İYİ AYARLAYIN
Hamurunuz ele hafif yapışan bir kıvamda olmalı. Un miktarını abartmayın. Şekil verirken mümkün mertebe un kullanmamaya çalışın.
HAMURU İYİ MAYALANDIRIN
Hamurun yeterince mayalanması önemli . Dinlenen ve mayalanan hamur puf puf kabarır ve lezzeti olur.