Avokadoyu sadece 2 dakikada yemeye hazır hale getiren efsane yöntem!

Avokadonun faydalarını saymakla bitmez. Salata olarak ya da bir ezme haline getirerek tüketebileceğiniz bu besin, iştahınızı düzenler ve göz sağlığınızı da önemli derecede korur.

MİKRODALGA FIRINDA 2 DAKİKA BEKLETİN

Son derece popüler bir besin olan avokado yiyeceğiniz zaman hemen olgun bir hale getiremezsiniz. Olgunlaşmasını beklemekte biraz zaman alabilir. Peki bu besini sadece iki dakika içinde nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? Avokado, kaya gibi sağlam bir besin o olduğu için çekirdeği çıkarmak ve püre haline getirmek oldukça zor olabilir. Bu besinin içinin ziyan olmaması için mikrodalga fırına ihtiyacınız var!

Dişlerinizi kırabilecek sertlikte olan bu meyveyi mikrodalga fırında 2 dakika kadar bekletirseniz istediğiniz kıvama gelecek. Fakat bunu sadece olgunlaşmamış meyveler için uygulamanızda fayda var. Fakat avokadoyu mikrodalgaya atmadan önce, alüminyum folyo ile sarın. Bu onu koruyacak ve daha iyi bir kıvama getirecektir. İki dakika kaldıktan sonra, soğumaya bırakın. Eğer hemen soğumazsa, soğuk suyla dolu bir kabın içine bırakabilirsiniz.