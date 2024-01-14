Bayatlamış Türk kahvesi nasıl anlaşılır? Eğer üzerinde böyle lekeler varsa…

Eğer kahve çekirdekleri öğütülmüş ise, bu durum kahvenin yüzey alanını artırır ve oksidasyonu hızlandırabilir. Bu nedenle taze öğütülmüş kahve tercih edilmelidir.

Bayatlamış Türk kahvesinden kaçınmak için, kahvenizi doğru koşullarda saklamak ve mümkünse çekirdek olarak satın alıp taze bir şekilde öğütmek önemlidir. Ayrıca, kahvenizi taze tutmak için sık sık kullanılmayan miktarlarda almak yerine küçük miktarlarda almayı tercih etmek de faydalı olabilir. Unutmayın, taze kahve demlemek her zaman daha lezzetli bir deneyim sunar.