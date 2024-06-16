Bayram baklavasız olmaz! En iyi baklavanın püf noktası...





SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA



MALZEMELER

1 paket hazır baklavalık yufka (800 gramlık paketlerden 44 adet)

200 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı çekilmiş ceviz veya yeşil fıstık

ŞERBETI İÇİN;

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN;

100 gram sütlü çikolata

4-5 yemek kaşığı kakao (tatlının şerbeti dökülünce mutlaka elenerek serpilmeli)

SÜSLEMEK İÇİN;

Toz fıstık (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: İlk olarak şerbet hazırlanır. Şerbet için bir tencereye şeker ve su alınır. 5 dk. kadar kaynatılır. Daha sonra altı kapatılarak süt ve vanilya eklenir, karıştırılır. Bir kenarda soğumaya bırakılır. Tereyağı eritilir. Üzerinde oluşan köpüğü alınır ve sıvı yağ eklenir. Yufkaların üzerine borcamı koyup borcam büyüklüğünde kesilir. Borcamın alt kısmına iki üç adet yufka serilir ve yağlanır. Kenarlardan çıkan yufkalar iki üç kat serdikçe aralara serip yağlanır. Yufkaların yarısıyla her üç katta bir yağlayarak ilk katı tamamladıktan sonra ortasına ceviz serpiştirilir. Tekrar iki üç katta bir yağ sürülerek üst katıda aynı şekilde tamamlanır. Düzgün yufkalardan en üste serip dilenilen boyutta tatlımız kesilir. Kalan yağı eşit şekilde üzerine gezdirerek dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirilir. Fırınınızın pişirme şekline göre derecesini ayarlamalısınız. Ağır ve içini çekerek pişmeli. Tatlımız piştikten sonra fırından çıkartılır,10 dakika kadar bekletilir. İlk sıcağı geçince soğuk şerbetimiz üzerine gezdirilerek dökülür. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırılarak dinlendirilir. 1 saate bütün şerbeti çekecektir. Bu aşamada kakao ve pudra şekerini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Daha sonra çikolatayı üzerine rendenin en küçük yeri ile rendeleyip dilimlerin üzerini yeşil fıstıkla süsleyelim. 4-5 saat buzdolabında dinlendirelim.