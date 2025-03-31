Bayramın 2. gününde ziyafet sofrası! Parmak ısırtan o menü...

600 gr. kemiksiz parça et kuzu but, kol ya da kemiksiz dana eti1 adet iri kuru soğan4-5 diş sarımsak100 gr. tereyağı2 adet iri büyük havuç4-5 adet iri patates1 limonun suyu1 adet defne yaprağı1-2 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber6-7 dal kıyılmış maydanozEtleri yıkayıp 1 saat kadar soğuk çeşme suyunda bekletin. Küp küp doğradığınız soğanları ve tüm haldeki sarımsakları tereyağında orta ateşte pembeleşene kadar kavurun. Suda bekleyen etleri süzün. Suyu süzülmüş etleri tencereye ekleyerek hepsini yüksek ateşte kontrollü şekilde 5 dakika kavurun. Daha sonra ilk önce 4'e bölünmüş sonra da ortadan kesilmiş havuçları 4'e bölünmüş patatesleri, baharatları ve defne yaprağını da tencereye ekleyin. Tencereye 5-6 bardak sıcak su koyup yemeği pişirin. Yemek pişince buharı çıkmış düdüklünüzün kapağını açın. Yemeğin ilk sıcağı geçince tencereye sıkılmış limon suyunu ekleyip kısık ateşte 3-4 taşım kaynatıp ocağın altını kapatın. Yemeği tabaklara paylaştırdıktan sonra tabaklardaki yemeklerin üstüne kıyılmış maydanoz yaprakları serpip yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.2 adet kemer patlıcanıPatlıcanları kızartmak için sıvı yağ2 yemek kaşığı tereyağı2 yemek kaşığı sıvı yağ2 su bardağı pilavlık pirinç3 su bardağı sıcak su1 adet kuru soğan1 adet domatesTuzKarabiber1 avuç dolmalık fıstıkDereotuPatlıcanlı pilav yapmak için öncelikle patlıcanlar çizgili soyularak küp küp doğranır ve tuzlu suda 20 dakika kadar bekletilerek tekrar kurulanır. Bol kızgın yağda patlıcanlar kızartılır ve fazla yağı çektirilir. Diğer taraftan bu işlemler yapılıncaya kadar başka bir kabın içerisinde pirinçler tuzlu ılık suda beklemeye bırakılır. Daha sonra pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ alınır. Küçük küçük yemeklik doğranan soğan eklenerek hafifçe kavrulur. 1 avuç kadar dolmalık fıstık da eklenerek kavrulur. Domatesin kabuğu soyularak rendelenir ve kavrulan soğanlara ilave edilir. Güzelce yıkanıp suyu süzülen pirinçler eklenir ve kavurmaya devam edilir. Son olarak kızarmış patlıcanlar, tuz ve karabiber eklenir, 3 su bardağı sıcak su eklenip tencerenin kapağı kapatılır. Önce yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alınır ve demlenmesi için kapağın altına bir peçete serilerek dinlenmeye bırakılır.1 su bardağı yoğurt1 çay bardağı toz şeker1 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve sıvı yağ1 çay bardağı üzüm pekmezi1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 adet çubuk tarçınKalıbı yağlamak için ayrıca 1 yemek kaşığı tereyağı500 gram irmik2 paket vanilya ve kabartma tozu1 çay bardağı ılık su4 su bardağı su2 su bardağı toz şeker1 çay bardağı kabuğu soyulmuş yer fıstığıDerin bir kabın içine irmiği koyun ortasını havuz yapın. Hamur malzemelerini ekleyip yoğurun. Fırın kabını önce tereyağı ile yağlayın, sonra pekmez sıvı yağ karışımı ile yağlayın. Malzemeyi bastırın. Fıstıkları dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40-45 dakika pişirin. Diğer tarafta şerbet malzemelerini çubuk tarçınla kaynatın. En son limon suyu koyup kapatın ve şerbeti soğutun. Şerbeti kekin üzerine dökün. 2 saat şerbeti çekmesini bekleyin ve dilimleyerek servis yapın.