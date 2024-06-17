Bayramın ikinci gününden lezzet şöleni! Sofranızı şenlendirecek iki tarif...

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç2 su bardağı kadar et suyu1 çorba kaşığı kuş üzümü2 çorba kaşığı dolmalık fıstık1 tane orta irilikte kuru soğan1 kahve kaşığı kadar toz tarçın1 kahve kaşığı yeni bahar1 çay kaşığı toz karabiber5-6 adet tane karabiberYarım bağ ince kıyılmış dereotuYarım bağ ince kıyılmış maydanoz3 çorba kaşığı tereyağıYeteri kadar tuzİç pilav hazırlığımıza ilk olarak; iki su bardağı pirinci uygun bir kabın içine alarak, üzerine bir miktar tuz ve pirinçlerin üzerini bir parmak aşacak kadar ılık su ekleyerek, pirinçleri tuzlu ılık suyun içinde 25-30 dakika kadar bekleterek başlıyoruz. Ardından verilen sürenin sonunda tuzlu suyu döktükten sonra pirinçleri bol suda birkaç su yıkayarak, suyunun süzülmesi için bir süzgeç içine alarak bir kenarda iyice süzülmeye bırakıyoruz. Ardından bir çorba kaşığı kuş üzümü ve iki çorba kaşığı dolmalık fıstıkları da küçük bir kasenin içine alarak üzerlerini aşacak kadar ılık su ekleyip kuş üzümleri ve dolmalık fıstıkların kabarmalarını sağlıyoruz. Daha sonra üç çorba kaşığı tereyağını ilave ederek, yağın erimesini sağladıktan sonra üzerine bir adet kuru soğanın kabuklarını soyduktan sonra incecik doğrayarak, soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan soğanların üzerine süzdürülmüş pirinçleri ilave ederek, pirinçler şeffaflaşıncaya kadar bir tahta kaşık yardımıyla karıştırarak kavuruyoruz. Kavrulmakta olan pirinçlerin üzerine kabarmalarını sağladığımız dolmalık fıstık ve kuş üzümlerinin ıslama suyunu süzdükten sonra ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Ardından pirinçlerin üzerine iki su bardağı sıcak et suyu, toz tarçın, toz karabiber, yeni bahar ve yeteri kadar tuz ilave edip karıştırdıktan sonra pilav tenceremizin kapağını kapatarak pilavımızı kısık ateşte, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilav pişerken yarım demet maydanoz ve yarım demet dereotunu yıkayıp ayıkladıktan sonra ince ince kıyıyoruz ve pilav henüz suyunu tamamen çekmeden önce pilavın içine ilave ederek pilavı alt üst yapıp bir-iki kez çevirip karıştırarak, tekrar tencerenin kapağını kapatarak pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Demlendirdikten sonra servis ediyoruz.