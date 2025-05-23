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"Bir daha hazır ekmek almam" dedirten 3 sağlıklı tarif! Hem lezzet hem şifa deposu

"Marketten alınan ekmekler artık mideme oturuyor" diyorsanız, bu tarifler tam size göre! Şişkinlik yapmayan, katkı maddesiz ve besleyici ev yapımı ekmeklerle tanışmanın tam zamanı. İster kırmızı mercimekle protein deposu bir ekmek hazırlayın, ister karabuğday ve mısır unuyla glutensiz hafifliğin tadını çıkarın… İdilika'nın Mutfağı’ndan sofranıza mis gibi kokular yayılacak, sağlığınız ise size teşekkür edecek. Hadi mutfağa, bu tarifleri denemeyen çok pişman oluyor!

İDİL ÇİMRİN
İDİL ÇİMRİN
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:03
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BİR DAHA HAZIR EKMEK ALMAM DEDİRTEN 3 SAĞLIKLI TARİF! HEM LEZZET HEM ŞİFA DEPOSU

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; sağlıklı ev yapımı ekmeklere yer veriyorum. Ben mercimek ekmeğini iki günde bir yapıyorum. Hem lezzetli, hem şişkinlik yaşatmıyor hem de çok sağlıklı. Kurutulmuş domates, biberiye, sarımsak, karamelize soğan, fesleğen gibi çeşnilendirebildiğimiz bu ev yapımı ekmekler, sağlıklı birçok besini bir arada barındırıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KARABUĞDAYLI MISIR UNLU EKMEK

MALZEMELER
2 su bardağı glütensiz karabuğday unu
Yarım su bardağı mısır unu
1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
YAPILIŞI: Bir kaba unu, mısır ununu, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağı ve azar azar suyu ilave edip yoğuruyoruz. Yağladığımız kaba eşit şekilde döküyoruz ya da çok az un ilavesiyle ekmek şeklini veriyoruz. Sonra üzerine elimizle su sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir saat pişiriyoruz. Ekmeğimizi bir süre dinlendirip servis ediyoruz.

MERCİMEK EKMEĞİ

MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
2 adet yumurta
Maydanoz
Tuz
Karabiber
Pul biber
Zeytinyağı
YAPILIŞI: Mercimekleri bir gece önce suda bekletiyoruz. Ertesi gün süzüyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru yağlanmış cam fırın kabına koyuyoruz, 180 derece fırında pişiriyoruz.

CEVİZLİ MISIR EKMEĞİ

MALZEMELER
1 kg mısır unu
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Yarım su bardağı un
Su
Ceviz
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp üzerine bir su bardağı kaynar su döküp karıştırıyoruz. Yavaş yavaş az miktarda kaynar su ilave edip yoğuruyoruz. Suyu az az ekleyerek kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Fırın tepsisini ya da kek kalıbını yağlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve ekmeği yayıyoruz. Üzerine hafif un serperek 190 derecede kızarıncaya kadar pişiriyoruz.