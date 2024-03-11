Brownie tadında sağlıklı tarif! Sadece 15 dakikada hazır oluyor…

"Gününüze harika bir başlangıç yapmak isteseniz veya tatlı bir sonla lezzetli bir şekilde bitirmek isterseniz bu tarifle hem lezzetli hem de sağlıklı bir brownie hazırlayabilirsiniz.

Daha fazla doku ve tatlılık katmak için eritilmiş çikolata ile kaplanan her kaşık muhteşem bir lezzet sunacaktır.

Ve doğrudan çikolatalı bir tatlı tüketmek isteyenler için, lezzetli bir dokunuş için çikolata parçacıklarını ve kakao parçacıklarını doğrudan yulafın içine karıştırmanız yeterlidir.

Hangi şekilde tüketmeyi seçerseniz seçin, bu tarifin en sevdiğiniz sabah veya akşam tatlısı olacağından emin olabilirsiniz.

MALZEMELER

2 su bardağı yulaf ezmesi

2 1/2 bardak şekersiz badem sütü

1 su bardağı tam yağlı sade süzme yoğurt

1/4 bardak pürüzsüz doğal badem ezmesi

2 yemek kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı kakao tozu

1 1/2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özü

1/4 çay kaşığı Himalaya tuzu

1 yemek kaşığı rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı

2 1/2 yemek kaşığı çikolata parçacıkları, bölünmüş

1 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yulaf, badem sütü, yoğurt, badem yağı, chia tohumu, kakao, akçaağaç şurubu, vanilya ve tuzu geniş bir kapta birleşene kadar çırpın. Beş ila sekiz dakika kadar sertleşip koyulaşana kadar bekletin.

Bu arada, hindistan cevizi yağını ve iki yemek kaşığı çikolata parçasını mikrodalgaya dayanıklı küçük bir kapta karıştırın. Mikrodalga 30 saniye boyunca yüksek ayarda ısıtın. Çikolata parçacıkları tamamen eriyene ve yağın içine karışana kadar karıştırın.

Yulaf karışımını dört kavanoza (her biri yaklaşık bir bardak) bölün. Eritilmiş çikolatalı karışımdan yaklaşık iki çay kaşığı her kavanozdaki yulaf karışımının üzerine kaşıkla dökün, ve kavanozun tüm yüzeyini kaplamasın sağlayın. Hemen kakao parçacıklarını ve kalan 1½ çay kaşığı çikolata parçacıklarını serpin.