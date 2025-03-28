Bu iftar sofrasını kaçırmayın! Mafiş tatlısını yiyen bir daha unutamıyor...

İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Ardahan sofrasına konuk oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan ve Karadeniz Bölgesi ile sınır olan Ardahan, bulunduğu coğrafi şartlar itibarıyla zengin bir mutfak kültürüne sahiptir... Bakalım bizleri ne lezzetler bekliyor...



MAFİŞ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım yaş maya

Tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Malzemeleri yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. 1.5-2 saat mayalanmaya bırakın. Hamurdan istediğiniz boyutta bezeler yapın. Her bezeyi yarım cm. kalınlığında açın ve istediğiniz boyda hamuru kesin. Kızdırdığınız yağ havuzunda mafişlerinizi arkalı önlü kızartın.