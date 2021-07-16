Bu köftede et yok! Lezzeti ile şaşırtan kinoa köfte

Oldukça pratik bir yapımı olan kinoa köfte, içerisindeki sebzeler ve baharatlar ile oldukça lezzetli. Kinoa, hiç kolesterol barındırmayan bir besin olmasının yanı sıra demir, çinko, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yönünden oldukça zengin. Bu tarif sayesinde kendinize oldukça sağlıklı bir ana öğün oluşturabilirsiniz.

MALZEMELER

2 çay bardağı kinoa

Yarım rendelenmiş havuç

Yarım demet maydonoz

Yarım soğan

Yarım demet yeşil soğan

1 tane çarliston biber

Yarım demet nane

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI

2 çay bardağı kinoayı suyunu çektirecek şekilde haşlayın ve bir kaba alın.

Ardından havuç, soğan, maydanoz, nane ve biberi çok ufak olacak şekilde doğrayın.

Ufak doğranmış sebzeleri, salça ve baharatlarla birlikte haşlanmış kinoaya ekleyin.

Karıştırmadan önce bir yumurtayı da ekleyerek harcı iyice birbirine yedirecek şekilde ellerinizle karıştırın.

Karışımdan mandalina büyüklüğünde alarak köfte şeklini verin. Tamamen özdeşleşmiş ve bildik köfte tokluğunda bir şekle sahip olmayacağı için köfteyi avcunuzda bir araya getirebilirsiniz.

Ardından yağlı kağıt serili tepsiye şekil verdiğiniz köfteleri yerleştirin.

180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirin.