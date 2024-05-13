Bu limonata tarifi sosyal medyayı salladı! Hem damağa hem de göze hitap ediyor…

İster kavurucu sıcak bir yaz gününde buz eşliğinde tüketilsin, ister bir arkadaş toplantısında servis edilsin, her duruma uygun bir içecektir. Bazı varyasyonlar, bir miktar tazelik için nane yaprakları eklemeyi veya daha fazla karmaşıklık için ahududu veya yaban mersini gibi ek meyvelerle harmanlanabilir.
Ancak bir içerik üreticisi, basit içecek tarifiyle 2,3 milyon görüntülemeye ulaştı ve giderek daha çok kişiye ulaşıyor. "Yapımı son derece kolay ve lezzetli, meyveli bir yaz içeceği" diyor.
MALZEMELER
Limon tabanı için
Çilek tabanı için
YAPILIŞI
Öncelikle meyveleri hazırlamadan önce yıkayıp kuruttuğunuzdan emin olun.
Limon bazı: Üç limonun kabuğunu çıkarın, ardından meyvelerin suyunu limon sıkacağı kullanarak veya yeterince güçlü hissediyorsanız ellerinizle sıkın! Daha sonra kabuğu rendesi ve şekeri parmaklarınızla birleştirin. Daha sonra hepsini limon suyuyla birleştirin.
Çilek tabanı: Şekeri, çilekleri ve 1/3 bardak suyu bir tavaya koyun ve sık sık karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Çilekler parçalanıp şurup kıvamına gelince çekirdeklerini süzün ve soğumaya bırakın. Daha sonra çilek bazını limon bazıyla birlikte maden suyuyla karıştırın ve buz küpleriyle keyfini çıkarın!
RENGİ MUHTEŞEM GÖRÜNÜYOR
Kullanıcılar çilekli limonatayı çok beğendi ve bir sürü yorum yaptılar.
Bir kişi, "Bu harika görünüyor" derken bir başkası ise"Renk muhteşem görünüyor" dedi.
Pek çok kullanıcı ise deneyeceğini söyledi.