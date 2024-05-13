Bu limonata tarifi sosyal medyayı salladı! Hem damağa hem de göze hitap ediyor…

İster kavurucu sıcak bir yaz gününde buz eşliğinde tüketilsin, ister bir arkadaş toplantısında servis edilsin, her duruma uygun bir içecektir. Bazı varyasyonlar, bir miktar tazelik için nane yaprakları eklemeyi veya daha fazla karmaşıklık için ahududu veya yaban mersini gibi ek meyvelerle harmanlanabilir.