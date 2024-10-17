Bu pilav tam 800 yıllık! Divriği pilavı için kilometrelerce yol geliyorlar...

'ÇOK FARKLI BİR LEZZET'

Tarihi mekanları gezmek için geldiği Divriği'de pilavın da tadına bakan gurbetçi Neziha Çiftçi, "Hollanda'dan geliyoruz. Divriği pilavının ününü çok duymuştum ama hiç yememiştim. Çok lezzetli bir pilav. Buraya bir daha gelmeyi isterim" dedi.

Gülay Çelme ise "Ben de ilk defa yiyorum. Çok farklı bir lezzet. Ayrıca kadın girişimcilerin böyle bir şey yapması güzel" ifadelerini kullandı. (DHA)