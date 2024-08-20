Bu tarif başka yerde yok! Yediğiniz en lezzetli havuçlu kekin sırrı bu ayrıntıda: "İçine mutlaka..."

Havuçlu kek, tereyağı veya margarin yerine yağ kullanılması nedeniyle başka hiçbir kekte olmayan nemli bir dokuya sahiptir. Çok kuru bir havuçlu kek yapmak zor olduğu gibi, çok ıslak olmasını engellemek de bazı evde kek yapanlar için zorlu bir iştir.
Ancak bir TikTok tarifi yaratıcısı, her seferinde "en kolay ve en lezzetli havuçlu keki" yapan kusursuz formülünü paylaştı. @themodernnonna olarak bilinen fırıncı, karışımın hazırlanmasının sadece "birkaç dakika" sürdüğünü ve karmaşık malzemelere ihtiyaç olmadığını iddia etti.
İlk olarak, büyük bir cam karıştırma kabı alın ve standart boyutlu bir somun kalıbı bulun. Bu tarifte sadece dört malzemeyle yapılabilen krem peynirli krema bile var.
HAVUÇLU KEK TARİFİ
İçindekiler
- İki büyük yumurta
- 110 gr toz şeker
- Bir çay kaşığı saf vanilya özütü veya vanilya çekirdeği ezmesi
- 100ml süt
- 100 ml yağ (avokado veya ayçiçek yağı)
- 170 gr büyük rendelenmiş havuç
- 180 gr sade un
- 2,5 çay kaşığı kabartma tozu
- Damak tadınıza göre iki çay kaşığı öğütülmüş tarçın
- 1/8 çay kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi
- Bir su bardağı bütün ceviz (isteğe bağlı)
- Krem peynirli krema
- 113 gr yumuşatılmış krem peynir
- 60 gr yumuşatılmış tereyağı
- Yarım çay kaşığı saf vanilya özütü
- 120 gr pudra şekeri⠀⠀⠀
Yöntem
- Islak malzemelerle başlayın; yumurtaları, vanilya özünü ve toz şekeri büyük bir karıştırma kabına kırın ve karıştırın.
- Her şeyi koyu bir macun kıvamına gelene kadar çırpın, ardından yumuşatmak için süt ve yağı ekleyin.
- Havuçları soyun ve rendeleyin, ardından havuçları temiz bir çay havlusuna koyun ve fazla sıvıyı nazikçe sıkın. Bunları kaseye koyun ve birleşinceye kadar karıştırın.
- Şimdi un, tarçın ve öğütülmüş hindistan cevizi gibi kuru malzemeleri ekleyin ve un karışımda kaybolana kadar karıştırın.
- İçine kırılmış ceviz serpin veya meyve aroması için bir avuç kuru üzüm ile değiştirin, ardından hamuru yağlanmış bir ekmek kalıbına dökün.
- Kekinizi 180C/160C fanlı fırında, ortasına batırdığınız şiş temiz çıkana kadar pişirin. Kalıbın içinde soğumaya bırakın.