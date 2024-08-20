Bu tarif başka yerde yok! Yediğiniz en lezzetli havuçlu kekin sırrı bu ayrıntıda: "İçine mutlaka..."

Havuçlu kek, tereyağı veya margarin yerine yağ kullanılması nedeniyle başka hiçbir kekte olmayan nemli bir dokuya sahiptir. Çok kuru bir havuçlu kek yapmak zor olduğu gibi, çok ıslak olmasını engellemek de bazı evde kek yapanlar için zorlu bir iştir.

Ancak bir TikTok tarifi yaratıcısı, her seferinde "en kolay ve en lezzetli havuçlu keki" yapan kusursuz formülünü paylaştı. @themodernnonna olarak bilinen fırıncı, karışımın hazırlanmasının sadece "birkaç dakika" sürdüğünü ve karmaşık malzemelere ihtiyaç olmadığını iddia etti.

İlk olarak, büyük bir cam karıştırma kabı alın ve standart boyutlu bir somun kalıbı bulun. Bu tarifte sadece dört malzemeyle yapılabilen krem peynirli krema bile var.

HAVUÇLU KEK TARİFİ

İçindekiler

İki büyük yumurta

110 gr toz şeker

Bir çay kaşığı saf vanilya özütü veya vanilya çekirdeği ezmesi

100ml süt

100 ml yağ (avokado veya ayçiçek yağı)

170 gr büyük rendelenmiş havuç

180 gr sade un

2,5 çay kaşığı kabartma tozu

Damak tadınıza göre iki çay kaşığı öğütülmüş tarçın

1/8 çay kaşığı öğütülmüş hindistan cevizi

Bir su bardağı bütün ceviz (isteğe bağlı)

Krem peynirli krema

113 gr yumuşatılmış krem peynir

60 gr yumuşatılmış tereyağı

Yarım çay kaşığı saf vanilya özütü

120 gr pudra şekeri⠀⠀⠀

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