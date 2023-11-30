Bu tarif lezzetiyle baş döndürüyor! Mardin mutfağının vazgeçilmezi: "Sembüsek"

Mardin'e özgü "sembüsek" yemeğinden vazgeçemeyen vatandaşlar, haftada bir yemeğe sofralarında yer veriyor. Aşçı Zelal Amak, yıllardır yapılan sembüseğin Mardin'e özgü olduğunu ve her Mardinlinin sofrasında tüketilen bir yemek olduğunu belirtti. Bu yemeğin büyüklerinden kaldığını ifade eden Amak, yöresel yemeklerin küçüklükten beri büyüklerin izinden gidilerek devam ettirildiğini söyledi.

"Bizim çocukluğumuzda ben babaannem, anneannem ve annemden öğrendim" diyen Amak, "Onlar gibi yapmaya devam ediyorum. Sofralarımızın vazgeçilmez bir yemeğidir. Mardin'de herkes bu yemeği çok sever. Sembüsek, her Mardinlinin evinde haftada bir defa pişer. Özellikle çocuklarımızın en sevdiği yemeklerdendir. Aynı zamanda çok meşakkatli bir yemek. Ama bu kadar meşakkatli olmasına rağmen her evde sık sık yapılır" dedi.



Yapılışında kuzu eti kıyması tercih edildiğini aktaran Amak, "Baharatları, tuzu, maydanozu, domates salçasını, soğanı, biberleri ve özellikle kuyruk yağını güzelce harmanlarız. Hamurumuzu un, su ve tuz olacak şekilde kulak memesi kıvamında yoğururuz. İç harcımızı çiğ şekilde açtığımız hamurun içine yerleştirir ve yarım ay şeklinde keseriz. Daha sonra orijinalinde olduğu gibi fırına veririz" şeklinde konuştu.