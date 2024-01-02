Çıtır çıtır patates kızartmasının yöntemi! Herkes bu sırrın peşinde...

1 ÇORBA KAŞIĞI SİRKE EKLEYİN

Soğuk suyla büyük bir tencereye koyun ve kaynatmadan önce bir çorba kaşığı sirke ekleyin. Bu noktada, kaynatmak için ısıyı azaltmanız ve patateslerin "yumuşayana kadar pişmesine" izin vermeniz gerekecektir. Patatesleri kavurmadan önce kurumaya bırakmanın önemine dikkat çeken Millie'ye göre, kaynattıktan sonraki adımlar da başarınız için çok önemli.

Bunu, onları sıvıdan çıkararak, süzülmeleri için bırakarak ve ardından yağlı kağıt üzerinde buharla kurutarak yapın. Patatesler kururken, derin bir kızartma tepsisine 200 gr yağ doldurun ve çok sıcak olana kadar fırına koyun.