Daha parlak bir cilt, daha güçlü bir kalp! Herkesin konuştuğu Matcha’nın sırrı ne?



BAĞIŞIKLIK İÇİN YEŞİL ÇAYDAN DAHA ETKİLİ

BU yeşili parlayan şifalı tozun çayını yapmak için, onu sıcak suya katarak iyice çırpmak gerekiyor. Tam da bu noktada sıcak suya bırakılıp çıkarılarak demlenen yeşil çaydan ayrılıyor. Uzmanlara göre yeşil çay yapraklarını demlediğiniz suyun içinden çıkarırken sağladığı yararların bir kısmını da kaybetmiş oluyoruz. Matcha; yaprağın tümünden elde edildiği ve birlikte çırptığınız suya tamamen karıştığı için yeşil çaydan daha etkili. Yeşil çay ve matcha, kahveden çok daha az da olsa belirli bir miktar kafein içeriyor, ancak matcha da bu miktar daha yoğun. Matcha çayı yeşil çaya göre daha pahalıya satılıyor. Matcha çayında bağışıklığı güçlendiren kimyasal bileşen (epigallocatechin gallate ECGG), yine yeşil çaydan daha yüksek miktarda bulunuyor. Dolayısıyla kanserle, kalp rahatsızlıklarıyla ve kolesterolle mücadele için etkili oluyor.