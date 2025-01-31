Dakikalar içinde misafir sofrası! Lezzetiyle damak çatlatan menü

Geçen akşam da yine bir son dakika golü ile "İdilika sana geliyoruz, yemek var mı?" diye gelen bir telefon üzerine, mutfakta uygun adım hazır ola geçtim. Açtım buzdolabımı, başladım dünyanın neredeyse en pratik yemeklerini pişirmeye. Arkadaşlarım için; hazırlığı iki dakika, pişmesi 15 dakika süren baharatlı somon yaptım ki, bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ani gelen misafirler için çok çok pratik; eğer buzluğunuzda et ya da herhangi bir balığınız var ise tabii.
Ardından, haşlayıp buzdolabına kaldırdığım patatesler bana gülümsedi. Onları hemen hardal soslu salataya çevirdim. Eee bizimkiler şimdi "Tatlı nerede?" diye hayıflanırlar, illa ki bir tatlı da pişirmeliyim diyerek rendeledim dolaptaki bitter çikolatayı ve en hafifinden bir çikolatalı mus yaptım. Arkadaşlarım geldiğinde neredeyse tüm yemekleri halletmiştim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
AROMATİK SOMON
MALZEMELER
4 dilim somon
Karabiber
Biberiye
Kakule
Kişniş
Kekik
Tatlı kırmızı biber
Muskat
Kimyon
Tarçın
Zencefil
Tuz
YAPILIŞI: Tüm baharatları bir kapta iyice harmanlıyoruz. Somonları bu karışıma buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.
HARDAL SOSLU PATATES SALATASI
MALZEMELER
3-4 adet patates
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı hardal
2 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı sirke
1 diş sarımsak
Yarım limon suyu
Tuz
YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Sos malzemesini karıştırıp patatesleri soslayarak servis ediyoruz.
ÇİKOLATALI MUS
MALZEMELER
150 gr. bitter çikolata
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı krema
1 çay bardağı süt
1 su bardağı krema
Süslemek için meyveler
YAPILIŞI: Öncelikle çikolatayı rendeleyip kenara alıyoruz. Süt ve kremayı bir sos tenceresine alıp çok kısık ateşte ısıtıyoruz. Yumurta sarısını bir kasede çırpıyoruz ve içine ısıttığımız krema süt karışımını ilave ediyoruz. Rendelenmiş çikolatayı karışıma ekliyoruz. Ayrıca bir su bardağı kremayı çırpıyoruz ve yavaş yavaş karışıma yediriyoruz. Servis edeceğimiz kaselerin içine bölüp soğuttuktan sonra meyvelerle süslüyoruz.