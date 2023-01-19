Dünyaca ünlü şef sırrını verdi: En lezzetli makarna sosunun formülü bu üç malzemede!

Bunun dünyadaki en iyi sos olduğunu iddia etmek cesurca olsa da, İtalyan tariflerinin yemek pişirirken basit formüller kullandığı uzun zamandır biliniyor. Bu formülün temelini ise; domatesler oluşturuyor.

Marcella kitabında, "İtalyan mutfağının olağanüstü lezzetlerini sunmada, domatesle ustaca yapılmış bir sostan daha başarılı başka hiçbir hazırlık yoktur" diyor. Sosu çok zengin, doğal tatları lezzette ön plana çıkarıyor.

"FARKLI DETAYLARI DENEYEBİLİRSİNİZ"

Diğerleri farklı teknikleri tercih edebiliyor. Jamie Oliver gibi şefler, tariflerine dört diş sarımsak ekliyor ve taze fesleğenle süslüyor. Yemek yazarı Felicity Cloake ise, zeytinyağının domates sosunda daha klasik kullanımını öneriyor.

Yapılacak şey deney yapmaktır. Sarımsaklı ya da sarımsaksız, maydanoz ya da kekik ya da fesleğen ya da biberiye, konserve domatesler iyi olduğu veya parmesan gibi peynirleri kullanarak damak tadınıza uygun en lezzetli makarna sosunu keşfedebilirsiniz.