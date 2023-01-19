Dünyaca ünlü şef sırrını verdi: En lezzetli makarna sosunun formülü bu üç malzemede!

Dünyanın en iyi makarna sosu, sadece üç malzemeden oluşuyor. Domates ve makarnanın muhteşem uyumu, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat doğru sosa erişmek, doğru malzemelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor.
"DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFİN SIRRI…"
İtalyan kökenli Amerikalı yemek yazarı Marcella Hazan'a göre, iyi bir makarna sosu aynı zamanda oldukça basit gibi görünse de bu aşamada doğru besinleri bir araya getirmeniz gerekiyor. Marcella, Essentials of Classic Italian Cooking adlı kitaplarından birinde domates sosunda yalnızca üç malzeme kullanılmasını tavsiye ediyor: domates, bir soğan ve bol miktarda tereyağı.
1992 yılında verdiği tarif, hem yemek yazarları hem de aşçılar tarafından en çok kullanılan ve dikkate alınanlardan biri. Marcella, kesinlikle yemeklik doğranmış soğanın yarısını tereyağında biraz kavurduktan sonra domates sosuyla birlikte yaklaşık 45 dakika kaynatma. Böylece yoğun şekilde kıvam almış ve özdeşleşmiş bu makarna sosu, yemek yayıncısı "Delish" tarafından dünyanın en iyisi olarak adlandırılıyor.
"EN LEZZETLİSİ EN BASİT FORMÜL"
Bunun dünyadaki en iyi sos olduğunu iddia etmek cesurca olsa da, İtalyan tariflerinin yemek pişirirken basit formüller kullandığı uzun zamandır biliniyor. Bu formülün temelini ise; domatesler oluşturuyor.
Marcella kitabında, "İtalyan mutfağının olağanüstü lezzetlerini sunmada, domatesle ustaca yapılmış bir sostan daha başarılı başka hiçbir hazırlık yoktur" diyor. Sosu çok zengin, doğal tatları lezzette ön plana çıkarıyor.
"FARKLI DETAYLARI DENEYEBİLİRSİNİZ"
Diğerleri farklı teknikleri tercih edebiliyor. Jamie Oliver gibi şefler, tariflerine dört diş sarımsak ekliyor ve taze fesleğenle süslüyor. Yemek yazarı Felicity Cloake ise, zeytinyağının domates sosunda daha klasik kullanımını öneriyor.
Yapılacak şey deney yapmaktır. Sarımsaklı ya da sarımsaksız, maydanoz ya da kekik ya da fesleğen ya da biberiye, konserve domatesler iyi olduğu veya parmesan gibi peynirleri kullanarak damak tadınıza uygun en lezzetli makarna sosunu keşfedebilirsiniz.