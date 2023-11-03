Dünyaca ünlü şefler paylaştı: En çıtır patates kızartmasının sırrı! Kızartırken bunu yaparsanız...

Oldukça kolay gibi görünse de aslında tam kıvamında bir patates kızartması yapmak, sandığımızdan biraz daha fazla zor olabilir. En iyi patates kızartmasını yapmanın formülü ise birkaç basit ayrıntıdan geçiyor.
PATATESLERİ SUDA BEKLETİN
Patatesleri en az bir saat suda bekletmek, birbirine yapışmayan çıtır patates kızartması için yapabileceğiniz en basit şeylerden biridir. Şef Riad Nasr'a göre suda bekletme, patatesteki nişastayı çekip sertliğini artırıyor.
Pazarlama ve araştırma şirketi Potatoes USA, nişastanın aktive olarak patatesi yumuşamasını önlemek için sıcak su yerine soğuk suda ıslatmalarını tavsiye ediyor. Food Crumbles'taki deneylere göre, patateslerin beklediği su bulanıklaştığında patates kızartmasının pişmeye hazır olduğunu anlayacaksınız.
GRUPLAR HALİNDE KIZARTIN
Çıtır patates kızartması elde etmenin anahtarı eşit şekilde pişirmek, bu nedenle gruplar halinde kızartmak en iyisidir. Yağa çok fazla kızartma eklediğinizde sıcaklık önemli ölçüde düşer ve kızartmaların kalitesi değişir. Bu nedenle kızartma yağının miktarına ve tencerenin boyutuna göre doğru oranda patatesi bir arada kızartmaya dikkat edin.
DOĞRU ISIYI TERCİH EDİN
Patates kızartması düştüğünde meydana gelen değişiklikleri hesaba katmak için kızartma sıcaklığının 190 C'de başlatılmasını önerir. Kızartma işlemi boyunca yağ sıcaklığını test etmek ve sıcaklık çok fazla düşerse daha fazla ısı eklemek için bir pişirme termometresi de kullanabilirsiniz.
TENCERENİN ŞEKLİNE DİKKAT!
Tencerenizin şeklinin aynı anda ne kadar yağın(ve kaç tane patates kızartmasının pişirilebileceğini belirlediğini unutmamak da önemlidir. Geniş, sığ tencereler, uzun, derin tencerelere göre daha idealdir çünkü kızartmaların pişmesi için daha fazla yüzey alanı vardır. Böylece eşit derecede kızarmış, çıtır çıtır patates kızartmalarını dakikalar içinde tüketebilirsiniz.
İKİ TUR KIZARTMA YAPIN
İki kez kızartmanın genellikle patates kızartmasındaki nemi gidermenin en iyi yolu olduğu belirtilmektedir. İlk önce ıslatılmış patateslerin 162 C'den üç ila altı dakika arasında kızartılması öneriler arasında yer alıyor. Kesin süre, kızartma tenceresinin genişliğine bağlıdır. Ne olursa olsun, kızartmayı kırmadan bükebildiğinizde patateslerin yeterince piştiğini anlayacaksınız.
İkinci kızartma turu daha yüksek bir sıcaklıkta tamamlanır: iki ila üç dakika boyunca 190 C civarında olmalı. Bu seans patatesleri gerçekten pişirmek için yapılmaz, sadece dış yüzeyinin çıtır kahverengi olmasını sağlar. Kızartmalar altın rengi kahverengi arasında bir renge dönüştüğünde, patateslerin bittiğini ve baharatlanmaya hazır olduğunu anlayacaksınız.
KAĞIT HAVLU KULLANMAYIN
Annelerimizin patates kızartmasını ocaktan kağıt havluyla kaplı bir tabağa aldığını hepimiz görmüşüzdür. Fakat bu tekniğin aslında o kadar da doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu strateji fazla yağı kurutmak için işe yarasa da, patates kızartmasının nemlesine neden olarak, çıtırlığını kaybetmesiyle sonuçlanabilir.