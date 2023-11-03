Dünyaca ünlü şefler paylaştı: En çıtır patates kızartmasının sırrı! Kızartırken bunu yaparsanız...

İKİ TUR KIZARTMA YAPIN İki kez kızartmanın genellikle patates kızartmasındaki nemi gidermenin en iyi yolu olduğu belirtilmektedir. İlk önce ıslatılmış patateslerin 162 C'den üç ila altı dakika arasında kızartılması öneriler arasında yer alıyor. Kesin süre, kızartma tenceresinin genişliğine bağlıdır. Ne olursa olsun, kızartmayı kırmadan bükebildiğinizde patateslerin yeterince piştiğini anlayacaksınız.

İkinci kızartma turu daha yüksek bir sıcaklıkta tamamlanır: iki ila üç dakika boyunca 190 C civarında olmalı. Bu seans patatesleri gerçekten pişirmek için yapılmaz, sadece dış yüzeyinin çıtır kahverengi olmasını sağlar. Kızartmalar altın rengi kahverengi arasında bir renge dönüştüğünde, patateslerin bittiğini ve baharatlanmaya hazır olduğunu anlayacaksınız.