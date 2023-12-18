Dünyanın en iyi 100 yemeği listesine damgasını vurdu! Kayseri’den bu lezzet...

Gülcan Gören, mantının hamuru ve kıymasıyla bir bütün şeklinde lezzetli olması gerektiğini söyleyerek, "Pişirilmesi noktasında da suda pişiriyoruz biz. Köpük olana kadar iyice kaynatıyoruz. Burada sarı köpüğünün çıkması lazım. Tereyağı yapıyoruz ve salçada kavuruyoruz. Salça için domateslerimizi yazın kendimiz bağlarda yetiştiriyoruz ve bu salçada da güzelce kavuruyoruz. Özellikle kaynattıktan sonra can suyu koyuyoruz biz." dedi.



En önemli püf noktalarından birini paylaşan Gören; "Sıcak ve kaynar şekilde koymuyoruz, biraz can suyu ekliyoruz. Salça ile beraber toz biberi de kavuruyoruz. Kaynattığımız mantının suyundan alıyoruz ve biraz da ona ekleyip tekrar mantının üzerine döküyoruz. Güzel bir şekilde afiyetle yiyoruz. Lezzetli mantı bütün olmalı. Hem hamurunun güzel olması lazım, hem kıymamızın güzel olması lazım ve özellikle biz reyhanı bol koyuyoruz ve bol reyhanlı daha güzel oluyor. Pişirilmesi de önemli tabi ki. Güzel pişerse tadı da daha güzel olur" ifadelerini kullandı.