Dünyanın hayran kaldığı Anadolu lezzeti: İdil Çimrin’den ev yapımı kaymak tarifi

Geleneksel Afyon kaymağı, özellikle ekmek kadayıfının yanına yakışan bir lezzettir. Lezzetli kaymak ürünlerini ekmek kadayıfının yanı sıra irmik tatlısının yanında da servis edebilirsiniz.

KAHVALTILARIN VAZGEÇİLMEZİ Türkiye, hayvancılık sektörünün gelişmiş olması sebebiyle süt ürünleri konusunda da büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Lezzetli bir süt ürünü olan kaymak da Türk mutfağının sevilen kremalarından biridir. Yoğun süt aromasının yanı sıra oldukça besleyici ve doyurucu bir gıda maddesi olan kaymak hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızın devamında görebilirsiniz.

İnek, koyun, keçi ve manda sütlerinden üretilen kaymak çeşitleri arasından en çok tercih edileni ise manda sütünden üretilen kaymaktır. 'Kaymak hangi yöreye aittir' merak ediyorsanız sorunun cevabını vererek sizleri aydınlatalım. Afyonkarahisar ve çevresinde üretilen kaymak ürünleri, sıklıkla tercih edilmektedir.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kaymak ürünlerinin üretim serüveni, sütün üzeri kaymak tutuncaya kadar pişirilmesi ile başlamaktadır. Ardından üzeri kaymak tutan süt, ateşten alınarak biraz dinlendikten sonra buzdolabına koyarak bir gün dinlendirilmektedir. Bir gün sonra sütün üzerinde oluşan kaymağı alarak keyifle tüketebilirsiniz.