En doğalı en lezzetlisi! Ev konforunda kakaolu fındık ezmesi tarifi

EV YAPIMI SÜRÜLEBİLİR ÇİKOLATA



MALZEMELER

1 litre süt

3 yemek kaşığı kakao

1 yumurta

2 kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı un

2 kahve fincanı nişasta

125 gr tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı bir tavada eritilir ve bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Karışım bir tencereye alınıp 15 dakika karıştırılarak pişirilir. Kavanozlara konulup soğutulur.





DOĞAL ÇİKOLATA



MALZEMELER

150 ml eritilmiş kakao yağı

2.5 tepeleme yemek kaşığı ham kakao

1 yemek kaşığı vanilya

4 yemek kaşığı bal

1 fiske kaya tuzu

YAPILIŞI: Kakao yağını mikro dalgada eritiyoruz. Ölçü kabına diğer malzemeleri ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak homojen olmasını sağlıyoruz. Kalıplara boşaltıyoruz ve donması için birkaç saat bekliyoruz. Kalıptan çıkartıp servis ediyoruz.





TAHİNLİ TRÜF



MALZEMELER

500 gr krema

500 gr tereyağı

500 gr fil dişi çikolata

125 gr jelatin

1 kg tahin

YAPILIŞI: Kremayı kaynatıyoruz ve tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Fildişi çikolatayı ve jelatini ekliyoruz. Son olarak tahini ekliyoruz. Top top yapıp üzerlerini süsleyerek servis ediyoruz.