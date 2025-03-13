En lezzetli kekin sırrıymış! Bu malzemeyi hiç kimse tahmin edemiyor…

Genellikle yemeklerin yanında garnitür olarak tükettiğimiz bir sebze, kek ve muffin gibi tatlılara eklendiğinde hafif, kabarık ve besleyici sonuçlar veriyor. Ayrıca doğal tatlılığı sayesinde tatlı tariflerinde şeker miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte o sebze…
Bezelye, hızlı dondurulduğu için besin değerini, rengini ve tadını korur. Bezelye, tatlı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Bezelyeyi yalnızca yemeklerin yanında tüketmek yerine, püre haline getirerek soslara, keklere ve muffinlere dahil edebilirsiniz. İşte iki özel tarif:
BEZELYELİ MUFFİNLER VE KREM PEYNİRLİ KREMA
Havuç, kabak ve pancarın tatlı tariflerde kullanılması yaygın olsa da bezelye pek bilinmiyor. Oysa ki bezelyenin yeşil rengi pişirme sırasında kaybolmaz ve hafif tatlı bir lezzet sunar.
Malzemeler:
- 100 ml bitkisel yağ
- 150 g donmuş bezelye
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 2 yumurta
- 2 yemek kaşığı süt
- 250 g un
- 175 g toz şeker
Krema için:
- 75 g tereyağı
- 125 g pudra şekeri
- 200 g tam yağlı krem peynir
Yapılışı:
- Fırını 180°C'ye ısıtın. Bezelyeleri sıcak suda bekletip süzün.
- Bezelyeleri mutfak robotunda çekin ve üzerine yağı ekleyerek püre haline getirin.
- Karışıma vanilya, yumurta ve sütü ekleyip karıştırın.
- Un ve şekeri ayrı bir kapta harmanlayıp sıvı karışıma ekleyin.
- Muffin kalıplarına paylaştırıp 20-25 dakika pişirin.
- Soğuyan muffinlere, çırpılmış krem peynirli kremayı sürerek servis edin.
BEZELYELİ KEK VE HİNDİSTAN CEVİZLİ KREMA
Bu tarif, bezelyenin canlı yeşil rengi ile Hindistan cevizinin beyaz tonunu birleştiriyor. Bezelye tatlıyı baskın hale getirmeden hafif bir tatlılık ekliyor.
Malzemeler:
- 225 g tereyağı
- 175 g donmuş bezelye
- 200 g toz şeker
- 4 yumurta
- 250 g un
- 2 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 limon kabuğu rendesi
Hindistan cevizli krema:
- 300 g tereyağı
- 600 g pudra şekeri
- 120 ml Hindistan cevizi kreması
- ¾ çay kaşığı Hindistan cevizi özütü
Yapılışı:
- Fırını 180°C'ye ısıtın ve kek kalıplarını yağlayıp hazırlayın.
- Bezelyeleri sıcak suda bekletip süzün ve mutfak robotunda ince doğrayın.
- Tereyağı ve şekeri çırpıp yumurtaları tek tek ekleyin.
- Un, vanilya ve limon kabuğunu ekleyip bezelyeleri karışıma katın.
- Hamuru kalıplara döküp 20-25 dakika pişirin.
- Kekler soğuyunca Hindistan cevizli krema ile kaplayın ve süsleyin.
Bu tariflerle bezelyeyi tatlı dünyanıza dahil edebilir, şaşırtıcı ve lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz!