En lezzetli kekin sırrıymış! Bu malzemeyi hiç kimse tahmin edemiyor…

Genellikle yemeklerin yanında garnitür olarak tükettiğimiz bir sebze, kek ve muffin gibi tatlılara eklendiğinde hafif, kabarık ve besleyici sonuçlar veriyor. Ayrıca doğal tatlılığı sayesinde tatlı tariflerinde şeker miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. İşte o sebze…

Bezelye, hızlı dondurulduğu için besin değerini, rengini ve tadını korur. Bezelye, tatlı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Bezelyeyi yalnızca yemeklerin yanında tüketmek yerine, püre haline getirerek soslara, keklere ve muffinlere dahil edebilirsiniz. İşte iki özel tarif: