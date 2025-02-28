En lezzetli sahurlar bu menüde! Bu Ramazan da damaklar şenlenecek...

Aynı anda hem omlet, hem simit, hem de tost keyfini yaşayabileceğiniz enfes bir sahur önerim var bugün. Yapımı üçdört dakika sürmüyor bile. Kime yaptıysam hayran kaldı; sizlere de tavsiye ediyorum. Bu ilk sahur sofranıza İdilika'nın simit tost omledini koyun; ister sucuklu, pastırmalı, isterseniz de menemen formunda. Bunun, sahur sofrasının en umut vâdeden ve yükselen yıldızı olacağına kuşkunuz olmasın. 'Uykumdan uyanıp fazla zaman kaybetmek istemiyorum, bir bardak su içip tekrar uyuyorum' diyenler, uyumadan önce bu fırında tostu hazırlayıp tepsiye dizin, sahura sadece fırını çalıştırmak kalsın. Hem yumurta, hem jambon, hem ekmekle çok tok kalacağınıza eminim. Hayırlı sahurlar...